А при попадании в человеческий организм они могут «вымахать» до десяти метров
С наступлением тепла сельскохозяйственных животных в районах Бурятии переводят со стойл на пастбища. Именно в это время они рискуют подхватить финноз (цистицеркоз) крупного рогатого скота. Это тяжёлое гельминтозное заболевание, характеризующееся поражением мышечной ткани. Оно может негативно повлиять на физиологическое состояние скота.
Заражение обычно случается при поедании травы, обсеменённой яйцами и члениками цистицерков. Финноз опасен и для человека. Если он съест мясо больного животного, не прошедшее ветеринарно-санитарную экспертизу, возбудитель – бычий цепень – может поразить организм, достигнув длины в 10 метров и интенсивно выделяя яйца – до миллиарда в год.
За последние два года в Бурятии выявили пять случаев заражения КРС цистицеркозом. Его обнаружили про проведении ветеринарно-санитарной экспертизы на рынке в Улан-Удэ.
Жителей республики призвали обращаться в ветеринарные службы для своевременной обработки скотины от паразитарных заболеваний перед выпуском на пастбища, забивать животных только под контролем ветеринарных специалистов в специально отведённых для этого местах и покупать мясо на рынках, в магазинах и мясных лавках, а не с рук. Проследите, чтобы на нём было ветеринарное клеймо. Кроме того, покупателю обязаны предъявить справку о наличии экспертизы.
В Бурятии коровы рискуют заразиться опасными паразитами
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