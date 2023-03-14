14 марта

13 марта

Популярное

В Бурятии коровы рискуют заразиться опасными паразитами

В Бурятии коровы рискуют заразиться опасными паразитами
Общество,  Фото:pixabay.com
А при попадании в человеческий организм они могут «вымахать» до десяти метров

С наступлением тепла сельскохозяйственных животных в районах Бурятии переводят со стойл на пастбища. Именно в это время они рискуют подхватить финноз (цистицеркоз) крупного рогатого скота. Это тяжёлое гельминтозное заболевание, характеризующееся поражением мышечной ткани. Оно может негативно повлиять на физиологическое состояние скота.

Заражение обычно случается при поедании травы, обсеменённой яйцами и члениками цистицерков. Финноз опасен и для человека. Если он съест мясо больного животного, не прошедшее ветеринарно-санитарную экспертизу, возбудитель – бычий цепень – может поразить организм, достигнув длины в 10 метров и интенсивно выделяя яйца – до миллиарда в год.

За последние два года в Бурятии выявили пять случаев заражения КРС цистицеркозом. Его обнаружили про проведении ветеринарно-санитарной экспертизы на рынке в Улан-Удэ.

Жителей республики призвали обращаться в ветеринарные службы для своевременной обработки скотины от паразитарных заболеваний перед выпуском на пастбища, забивать животных только под контролем ветеринарных специалистов в специально отведённых для этого местах и покупать мясо на рынках, в магазинах и мясных лавках, а не с рук. Проследите, чтобы на нём было ветеринарное клеймо. Кроме того, покупателю обязаны предъявить справку о наличии экспертизы.
скот животные мясо

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии с 95-летием поздравили отличника здравоохранения
В Бурятии с 95-летием поздравили отличника здравоохранения
Общество, 14.03.2023
Юбилей отпраздновала жительница Тарбагатайского района
Бурятия примет Байкальский историко-музейный форум
Бурятия примет Байкальский историко-музейный форум
Общество, 14.03.2023
В рамках форума будут проведены конференция, секции, круглые столы и семинары
Жителей Бурятии приглашают стать волонтёрами в нацпарке
Жителей Бурятии приглашают стать волонтёрами в нацпарке
Общество, 14.03.2023
Волонтёры также посетят  озеро Хубсугул в Монголии
Жителям Кяхты показали, как будет выглядеть новый ДК
Жителям Кяхты показали, как будет выглядеть новый ДК
Общество, 14.03.2023
Там разместятся библиотека, звукозаписывающая студия и несколько кружков
В Бурятию приедет оркестр национальных инструментов из Якутии
В Бурятию приедет оркестр национальных инструментов из Якутии
Общество, 14.03.2023
Гастроли по республике состоятся с 16 по 23 марта
В Бурятии школьников сводили в центр защиты леса
В Бурятии школьников сводили в центр защиты леса
Общество, 14.03.2023
Детям провели экскурсию по лабораториям и показали рабочий инвентарь и оборудование
Спортивный проект из Бурятии претендует на один миллион рублей
Спортивный проект из Бурятии претендует на один миллион рублей
Общество, 14.03.2023
В рамках проекта планируется обучать детей и подростков гребле на спортивных катамаранах, байдарках, рафтингу
В ходе спецоперации погиб философ-буддист из Бурятии
В ходе спецоперации погиб философ-буддист из Бурятии
Общество, 14.03.2023
Хышикто Цыбикович в родном селе занимался разведением лошадей и других животных
Улицы в столице Бурятии подсыпают непрерывно
Улицы в столице Бурятии подсыпают непрерывно
Общество, 14.03.2023
Улан-удэнских водителей призвали уступать дорогу спецтехнике

В Бурятию приедет «Моя Мишель»
В Бурятию приедет «Моя Мишель»
Общество, 14.03.2023
Популярная группа выступит на «Голосе кочевников»
В пансионате для пожилых в Улан-Удэ будут кельи и помещения для обрядов
В пансионате для пожилых в Улан-Удэ будут кельи и помещения для обрядов
Общество, 14.03.2023
Новое соцучреждение откроется уже в этом году

В Улан-Удэ представят премьеру обновлённого проекта «От Монголов к Моголам»
В Улан-Удэ представят премьеру обновлённого проекта «От Монголов к Моголам»
Общество, 14.03.2023
В этом году в проекте также примут участие артисты из-за рубежа

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^