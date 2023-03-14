В школы и детские сады Бурятии поставляли мясо без документов

Нарушение выявил Россельхознадзор



В феврале индивидуальный предприниматель продавал говядину без ветеринарных сопроводительных документов в школы и детские сады Баунтовского района Бурятии. Нарушение вскрыли сотрудники управления Россельхознадзора.



- В отношении индивидуального предпринимателя и шести социально значимых учреждений объявлены предостережения о недопустимости нарушений обязательных требований п. 3, п. 5 ветеринарных правил организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных документов, утверждённых приказом Минсельхоза России, - сообщили в пресс-службе управления.



Управление напоминает руководителям школ и детсадов о необходимости усиления входного контроля при поступлении мяса и подобной продукции.





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