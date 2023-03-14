Жителей Бурятии приглашают стать волонтёрами в нацпарке

Волонтёры также посетят озеро Хубсугул в Монголии
Национальный парк «Тункинский» ищет волонтёров в возрасте от 18 до 35 лет для участия в проекте от Русского географического общества «Заповедное дело РГО».
- В ходе проекта волонтёры будут проживать на территории Тункинского национального парка с 22 июля по 2 августа 2023 года. В рамках проекта планируется обширная экскурсионная программа с походами, образовательные мероприятия. Также участники посетят национальный парк «Хубсугульский» в Монголии, - сообщили в нацпарке.
Волонтёры попробуют себя в качестве археологов, гидрологов, фотографов и экологов. Участникам проекта будет предоставлен бесплатный проезд, проживание и питание, экскурсионная программа.
Волонтеры примут участие в следующих работах: проведение гидрологического мониторинга; археологические работы; сбор, размещение и утилизация отходов и разработка рекомендаций по менеджменту ТБО; медиадобровольчество.
В проекте могут принять участие: географы, молодые учёные, представители общественных организаций, медиа специалисты (фотографы и видеографы), руководители и участники молодёжных клубов РГО, в возрасте от 18 до 35 лет.
Дедлайн подачи заявок – 31 марта – на сайте РГО: https://mk.rgo.ru/form/anketa-uchastnika-zapovednoe-delo-rgo. Перед подачей заявки необходимо зарегистрироваться в личном кабинете на сайте.
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