Жителей Бурятии приглашают стать волонтёрами в нацпарке

Волонтёры также посетят озеро Хубсугул в Монголии



Национальный парк «Тункинский» ищет волонтёров в возрасте от 18 до 35 лет для участия в проекте от Русского географического общества «Заповедное дело РГО».



- В ходе проекта волонтёры будут проживать на территории Тункинского национального парка с 22 июля по 2 августа 2023 года. В рамках проекта планируется обширная экскурсионная программа с походами, образовательные мероприятия. Также участники посетят национальный парк «Хубсугульский» в Монголии, - сообщили в нацпарке.



Волонтёры попробуют себя в качестве археологов, гидрологов, фотографов и экологов. Участникам проекта будет предоставлен бесплатный проезд, проживание и питание, экскурсионная программа.



Волонтеры примут участие в следующих работах: проведение гидрологического мониторинга; археологические работы; сбор, размещение и утилизация отходов и разработка рекомендаций по менеджменту ТБО; медиадобровольчество.



В проекте могут принять участие: географы, молодые учёные, представители общественных организаций, медиа специалисты (фотографы и видеографы), руководители и участники молодёжных клубов РГО, в возрасте от 18 до 35 лет.



Дедлайн подачи заявок – 31 марта – на сайте РГО: https://mk.rgo.ru/form/anketa-uchastnika-zapovednoe-delo-rgo. Перед подачей заявки необходимо зарегистрироваться в личном кабинете на сайте.

