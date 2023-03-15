В Улан-Удэ сегодня до -4 градусов

В регионе переменная облачность



По данным Бурятского гидрометцентра, в среду, 15 марта, в республике переменная облачность, по южной половине местами небольшой снег, по северной - преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 5-10, в отдельных районах до 14 м/с. Температура днём 0,-5, местами -7,-12.



В Улан-Удэ днём снега не ожидается. Ветер северо-западный 6-11 м/с. Температура днём -2,-4.

