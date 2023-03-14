В ходе спецоперации погиб философ-буддист из Бурятии

Хышикто Цыбикович в родном селе занимался разведением лошадей и других животных



Сегодня, 14 марта, в улусе Булум Хоринского района Бурятии простились с погибшим участником спецоперации Цыбиковым Хышикто Базаровичем. Об этом сообщается в районной группе «Хоринск-инфо».



Хышикто Базарович родился 10 сентября 1973 года в селе Ульдурга Еравнинского района в многодетной семье. Спустя год семья переехала в Булум.



В 1990 году окончил Ониноборскую среднюю школу. Активно участвовал в общественной жизни школы, в школьных и в районных спортивных мероприятиях. По характеру был добрым, отзывчивым, спокойным. С педагогами и людьми старшего возраста был всегда вежлив, тактичен.



После армии в 1993 году решил посвятить служению буддизму и пошёл хувараком в Эгитуйский дацан «Дамчой Равжелинг». Оттуда в 1998 году был направлен в Агинский Бурятский буддийский институт. По завершении получил красный диплом по специальности философа-богослова, способного размышлять, дискутировать и преподносить Учение Будды в доступной форме, совершенствоваться в Практике.



С 2002 года продолжил своё служение в филиале Эгитуйского дацана в Улан-Удэ, там же начал заниматься в мастерской скульптора буддийской атрибутики. Два года работал над образом Будды Шакьямуни.



После приехал в родное село, где продолжил дело своих родителей: занимался разведением сельскохозяйственных животных. Больше всего ему нравились лошади.



Главным его занятием было приручение диких лошадей для их использования в хозяйственных целях в качестве домашней лошади. Этим он заслужил уважение среди своих коллег.



Особенно его любили дети. К каждому из них он относился по-отечески, с особой теплотой. Дети, чувствуя его отношение, тянулись к нему, считали его близким и родным человеком.



Хышикто Базарович обучал конному делу мальчишек. Благодаря ему ребята увлеклись лошадьми, у них появилось любимое занятие.



Вместе с единомышленниками каждый год организовывал и проводил летние конные скачки в родном селе. В них участвовали и дети, и взрослые. Желающих посмотреть на зрелищные состязания было очень много. Это был настоящий праздник села.



С 2018 по 2022 гг. работал охранником в школе, потом сторожем. За время работы Хышикто Базарович проявил себя как ответственный, исполнительный и дисциплинированный сотрудник, был доброжелательным, коммуникабельным, пользовался уважением и большой симпатией в коллективе. Многие отмечают его отзывчивость и открытость людям.



22 сентября 2022 года был мобилизован. Во время вручения повестки Хышикто Базаровича дома не было. Узнав о повестке, он навестил маму, а после поехал в Хоринск и успел на последний автобус с мобилизованными.



После тяжелого ранения умер 28 февраля 2023 года в населённом пункте Никольское.





