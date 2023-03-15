15 марта

14 марта

Популярное

В Улан-Удэ стартуют конкурсы волонтёров

В Улан-Удэ стартуют конкурсы волонтёров
Общество,  Фото:pixabay.com
Его участниками станут дети и молодёжь

В Улан-Удэ объявлено о начале приёма заявок для участия в городских конкурсах «Действуй вместе с нами!» и «Школа добрых дел» среди образовательных учреждений, вузов и ПОО.

- Целью проведения конкурсов является развитие добровольчества (волонтёрства), талантов и способностей у детей и молодёжи, вовлечение школьников и студентов в добровольческую (волонтёрскую) и общественную деятельность, - сообщает пресс-служба управления по делам молодёжи Улан-Удэ.

Конкурсы пройдут в период с 3 апреля по 17 ноября 2023 года по следующим этапам:
- I обучающий этап (апрель);
- II практический этап (май-октябрь) – «Студент доброй воли», «Активная школа»;
- III презентационный этап (ноябрь) – «Лучшее студенческое волонтёрское объединение», «Лучшее школьное волонтёрское объединение»;
- IV этап (ноябрь) – «Я волонтёр», «Добрая школа».

Заявки принимаются до 24 марта по адресу: Улан-Удэ, ул. Павлова, 1, кабинет 7. Электронная почта: [email protected]

Ознакомиться с положениями о проведении городских конкурсов можно в группе управления по делам молодёжи Улан-Удэ в «ВКонтакте».

Возрастное ограничение: 6+.
Улан-Удэ Бурятия конкурс волонтеры добровольчество молодежь дети вузы школа ссузы

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии 22 осуждённых выучили на подсобных рабочих
В Бурятии 22 осуждённых выучили на подсобных рабочих
Общество, 15.03.2023
Им вручили свидетельства о присвоении квалификаций
В Улан-Удэ стартуют конкурсы волонтёров
В Улан-Удэ стартуют конкурсы волонтёров
Общество, 15.03.2023
Его участниками станут дети и молодёжь
В Улан-Удэ состоится новая встреча в клубе путешественников
В Улан-Удэ состоится новая встреча в клубе путешественников
Общество, 15.03.2023
О своих экспедициях расскажет руководитель движения «Кочевники Духа»
В Улан-Удэ сегодня до -4 градусов
В Улан-Удэ сегодня до -4 градусов
Общество, 15.03.2023
В регионе переменная облачность
Дизайнеров Бурятии приглашают на всероссийский конкурс
Дизайнеров Бурятии приглашают на всероссийский конкурс
Общество, 14.03.2023
Отбор участников продлится до 17 апреля
В Бурятии студенты посоревнуются в профессиональном мастерстве
В Бурятии студенты посоревнуются в профессиональном мастерстве
Общество, 14.03.2023
Региональный этап чемпионата состоится с 3 по 14 апреля
В музее Бурятии проведут вечер песен Сергея Манжигеева
В музее Бурятии проведут вечер песен Сергея Манжигеева
Общество, 14.03.2023
В камерном концерте примут участие «золотые голоса» республики
В Улан-Удэ покажут лучшие работы юных художников
В Улан-Удэ покажут лучшие работы юных художников
Общество, 14.03.2023
В музее истории Хангалова откроется выставка «Моя Бурятия» по итогам республиканского конкурса рисунков
На Мамаевом кургане может появиться памятник воинам-сибирякам
На Мамаевом кургане может появиться памятник воинам-сибирякам
Общество, 14.03.2023
Инициативу об установке рассматривают в Иркутской области
В Улан-Удэ провели дворовой турнир по мини-волейболу
В Улан-Удэ провели дворовой турнир по мини-волейболу
Общество, 14.03.2023
За медали боролись школьники и студенты СПО
Читу посетит чемпионка по художественной гимнастике
Читу посетит чемпионка по художественной гимнастике
Общество, 14.03.2023
В Забайкалье состоятся межрегиональные соревнования «Мой восход»
В Иркутске восстановят православные монастыри
В Иркутске восстановят православные монастыри
Общество, 14.03.2023
В области начали готовиться к 300-летию Иркутской епархии
На «Байкальской миле» центру помощи детям подарили автомобиль
На «Байкальской миле» центру помощи детям подарили автомобиль
Общество, 14.03.2023
«Звёздный» получил сертификат на автомобиль LADA
100 лет исполнилось забайкальской труженице тыла
100 лет исполнилось забайкальской труженице тыла
Общество, 14.03.2023
С юбилеем поздравили Екатерину Ткачёву

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^