Его участниками станут дети и молодёжь
В Улан-Удэ объявлено о начале приёма заявок для участия в городских конкурсах «Действуй вместе с нами!» и «Школа добрых дел» среди образовательных учреждений, вузов и ПОО.
- Целью проведения конкурсов является развитие добровольчества (волонтёрства), талантов и способностей у детей и молодёжи, вовлечение школьников и студентов в добровольческую (волонтёрскую) и общественную деятельность, - сообщает пресс-служба управления по делам молодёжи Улан-Удэ.
Конкурсы пройдут в период с 3 апреля по 17 ноября 2023 года по следующим этапам:
- I обучающий этап (апрель);
- II практический этап (май-октябрь) – «Студент доброй воли», «Активная школа»;
- III презентационный этап (ноябрь) – «Лучшее студенческое волонтёрское объединение», «Лучшее школьное волонтёрское объединение»;
- IV этап (ноябрь) – «Я волонтёр», «Добрая школа».
Заявки принимаются до 24 марта по адресу: Улан-Удэ, ул. Павлова, 1, кабинет 7. Электронная почта: [email protected]
Ознакомиться с положениями о проведении городских конкурсов можно в группе управления по делам молодёжи Улан-Удэ в «ВКонтакте».
Возрастное ограничение: 6+.
В Улан-Удэ стартуют конкурсы волонтёров
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