15 марта

14 марта

Популярное

В Улан-Удэ состоится новая встреча в клубе путешественников

В Улан-Удэ состоится новая встреча в клубе путешественников
Общество,  Фото:pixabay.com
О своих экспедициях расскажет руководитель движения «Кочевники Духа»

В Бурятии состоится очередная встреча в клубе путешественников. 23 марта в гости к клубу придёт Вячеслав Киплюкс – известный путешественник, руководитель движения «Кочевники Духа», автор познавательных экспедиций в Монголию, Тибет, Мьянму и другие страны Юго-Восточной Азии, турист, много времени посвятивший путешествиям по Бурятии, Баргузинскому хребту, историк, этнограф и религиовед.

Участников встречи ждут рассказы и фильмы о путешествиях, о достопримечательностях на разных маршрутах и о многом другом. Мероприятие состоится вечером 23 марта в ресурсном центре патриотического воспитания, туризма и спорта РБ.

Принять участие приглашаются все желающие, сообщает федерация спортивного туризма РБ.

Возрастное ограничение: 6+.
Улан-Удэ Бурятия встреча клуб путешественники туризм экспедиция

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии 22 осуждённых выучили на подсобных рабочих
В Бурятии 22 осуждённых выучили на подсобных рабочих
Общество, 15.03.2023
Им вручили свидетельства о присвоении квалификаций
В Улан-Удэ стартуют конкурсы волонтёров
В Улан-Удэ стартуют конкурсы волонтёров
Общество, 15.03.2023
Его участниками станут дети и молодёжь
В Улан-Удэ состоится новая встреча в клубе путешественников
В Улан-Удэ состоится новая встреча в клубе путешественников
Общество, 15.03.2023
О своих экспедициях расскажет руководитель движения «Кочевники Духа»
В Улан-Удэ сегодня до -4 градусов
В Улан-Удэ сегодня до -4 градусов
Общество, 15.03.2023
В регионе переменная облачность
Дизайнеров Бурятии приглашают на всероссийский конкурс
Дизайнеров Бурятии приглашают на всероссийский конкурс
Общество, 14.03.2023
Отбор участников продлится до 17 апреля
В Бурятии студенты посоревнуются в профессиональном мастерстве
В Бурятии студенты посоревнуются в профессиональном мастерстве
Общество, 14.03.2023
Региональный этап чемпионата состоится с 3 по 14 апреля
В музее Бурятии проведут вечер песен Сергея Манжигеева
В музее Бурятии проведут вечер песен Сергея Манжигеева
Общество, 14.03.2023
В камерном концерте примут участие «золотые голоса» республики
В Улан-Удэ покажут лучшие работы юных художников
В Улан-Удэ покажут лучшие работы юных художников
Общество, 14.03.2023
В музее истории Хангалова откроется выставка «Моя Бурятия» по итогам республиканского конкурса рисунков
На Мамаевом кургане может появиться памятник воинам-сибирякам
На Мамаевом кургане может появиться памятник воинам-сибирякам
Общество, 14.03.2023
Инициативу об установке рассматривают в Иркутской области
В Улан-Удэ провели дворовой турнир по мини-волейболу
В Улан-Удэ провели дворовой турнир по мини-волейболу
Общество, 14.03.2023
За медали боролись школьники и студенты СПО
Читу посетит чемпионка по художественной гимнастике
Читу посетит чемпионка по художественной гимнастике
Общество, 14.03.2023
В Забайкалье состоятся межрегиональные соревнования «Мой восход»
В Иркутске восстановят православные монастыри
В Иркутске восстановят православные монастыри
Общество, 14.03.2023
В области начали готовиться к 300-летию Иркутской епархии
На «Байкальской миле» центру помощи детям подарили автомобиль
На «Байкальской миле» центру помощи детям подарили автомобиль
Общество, 14.03.2023
«Звёздный» получил сертификат на автомобиль LADA
100 лет исполнилось забайкальской труженице тыла
100 лет исполнилось забайкальской труженице тыла
Общество, 14.03.2023
С юбилеем поздравили Екатерину Ткачёву

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^