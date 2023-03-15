В Улан-Удэ состоится новая встреча в клубе путешественников

О своих экспедициях расскажет руководитель движения «Кочевники Духа»
В Бурятии состоится очередная встреча в клубе путешественников. 23 марта в гости к клубу придёт Вячеслав Киплюкс – известный путешественник, руководитель движения «Кочевники Духа», автор познавательных экспедиций в Монголию, Тибет, Мьянму и другие страны Юго-Восточной Азии, турист, много времени посвятивший путешествиям по Бурятии, Баргузинскому хребту, историк, этнограф и религиовед.
Участников встречи ждут рассказы и фильмы о путешествиях, о достопримечательностях на разных маршрутах и о многом другом. Мероприятие состоится вечером 23 марта в ресурсном центре патриотического воспитания, туризма и спорта РБ.
Принять участие приглашаются все желающие, сообщает федерация спортивного туризма РБ.
Возрастное ограничение: 6+.
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