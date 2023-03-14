Соревнования проводились в Омске
С 11 по 12 марта в Омске прошли всероссийские соревнования «Кубок Сибири» по тхэквондо МФТ. Участники демонстрировали свои навыки в дисциплинах «туль», «спарринг» и «сила удара». Турнир собрал около 2000 спортсменов из 24 регионов страны, в числе которых Москва, Санкт-Петербург, Бурятия, Республика Коми, Московская, Ленинградская, Тульская, Свердловская, Курганская, Тюменская, Омская, Новосибирская, Воронежская области, Краснодарский, Красноярский и Забайкальский края.
Бурятию представляли спортсмены из различных спортивных организаций, которые достойно выступили на турнире. Так, успешные результаты показали воспитанники СШОР №2 г. Улан-Удэ. Анастасия К. заняла вторые места в спарринге и туль, а также первое – в силовом разбивании. Анастасия К. была первой в туль и третьей в спарринге. Олег Г. Стал победителем в туль. Кирилл И. завоевал «бронзу» в туль.
Также первые места в туль выиграли Аяна Е., Артём В., Кирилл С. и Ефим Ч. Екатерина Л. стала первой в туль и второй в спарринге. Иван А. был первым в туль и третьим в спарринге. Об этом сообщает пресс-служба спортшколы.
Тхэквондисты Бурятии успешно выступили на «Кубке Сибири»
Общество, Фото:
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