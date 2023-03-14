14 марта

13 марта

Популярное

Тхэквондисты Бурятии успешно выступили на «Кубке Сибири»

Тхэквондисты Бурятии успешно выступили на «Кубке Сибири»
Общество,  Фото:СШОР №2 г. Улан-Удэ
Соревнования проводились в Омске

С 11 по 12 марта в Омске прошли всероссийские соревнования «Кубок Сибири» по тхэквондо МФТ. Участники демонстрировали свои навыки в дисциплинах «туль», «спарринг» и «сила удара». Турнир собрал около 2000 спортсменов из 24 регионов страны, в числе которых Москва, Санкт-Петербург, Бурятия, Республика Коми, Московская, Ленинградская, Тульская, Свердловская, Курганская, Тюменская, Омская, Новосибирская, Воронежская области, Краснодарский, Красноярский и Забайкальский края.

Бурятию представляли спортсмены из различных спортивных организаций, которые достойно выступили на турнире. Так, успешные результаты показали воспитанники СШОР №2 г. Улан-Удэ. Анастасия К. заняла вторые места в спарринге и туль, а также первое – в силовом разбивании. Анастасия К. была первой в туль и третьей в спарринге. Олег Г. Стал победителем в туль. Кирилл И. завоевал «бронзу» в туль.

Также первые места в туль выиграли Аяна Е., Артём В., Кирилл С. и Ефим Ч. Екатерина Л. стала первой в туль и второй в спарринге. Иван А. был первым в туль и третьим в спарринге. Об этом сообщает пресс-служба спортшколы.
тхэквон-до Бурятия кубок спорт

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии с 95-летием поздравили отличника здравоохранения
В Бурятии с 95-летием поздравили отличника здравоохранения
Общество, 14.03.2023
Юбилей отпраздновала жительница Тарбагатайского района
Бурятия примет Байкальский историко-музейный форум
Бурятия примет Байкальский историко-музейный форум
Общество, 14.03.2023
В рамках форума будут проведены конференция, секции, круглые столы и семинары
Жителей Бурятии приглашают стать волонтёрами в нацпарке
Жителей Бурятии приглашают стать волонтёрами в нацпарке
Общество, 14.03.2023
Волонтёры также посетят  озеро Хубсугул в Монголии
Жителям Кяхты показали, как будет выглядеть новый ДК
Жителям Кяхты показали, как будет выглядеть новый ДК
Общество, 14.03.2023
Там разместятся библиотека, звукозаписывающая студия и несколько кружков
В Бурятию приедет оркестр национальных инструментов из Якутии
В Бурятию приедет оркестр национальных инструментов из Якутии
Общество, 14.03.2023
Гастроли по республике состоятся с 16 по 23 марта
В Бурятии школьников сводили в центр защиты леса
В Бурятии школьников сводили в центр защиты леса
Общество, 14.03.2023
Детям провели экскурсию по лабораториям и показали рабочий инвентарь и оборудование
Спортивный проект из Бурятии претендует на один миллион рублей
Спортивный проект из Бурятии претендует на один миллион рублей
Общество, 14.03.2023
В рамках проекта планируется обучать детей и подростков гребле на спортивных катамаранах, байдарках, рафтингу
В ходе спецоперации погиб философ-буддист из Бурятии
В ходе спецоперации погиб философ-буддист из Бурятии
Общество, 14.03.2023
Хышикто Цыбикович в родном селе занимался разведением лошадей и других животных
Улицы в столице Бурятии подсыпают непрерывно
Улицы в столице Бурятии подсыпают непрерывно
Общество, 14.03.2023
Улан-удэнских водителей призвали уступать дорогу спецтехнике

В Бурятию приедет «Моя Мишель»
В Бурятию приедет «Моя Мишель»
Общество, 14.03.2023
Популярная группа выступит на «Голосе кочевников»
В пансионате для пожилых в Улан-Удэ будут кельи и помещения для обрядов
В пансионате для пожилых в Улан-Удэ будут кельи и помещения для обрядов
Общество, 14.03.2023
Новое соцучреждение откроется уже в этом году

В Улан-Удэ представят премьеру обновлённого проекта «От Монголов к Моголам»
В Улан-Удэ представят премьеру обновлённого проекта «От Монголов к Моголам»
Общество, 14.03.2023
В этом году в проекте также примут участие артисты из-за рубежа

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^