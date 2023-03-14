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В пансионате для пожилых в Улан-Удэ будут кельи и помещения для обрядов

В пансионате для пожилых в Улан-Удэ будут кельи и помещения для обрядов
Общество,  Фото:УКС правительства Бурятии
Новое соцучреждение откроется уже в этом году

Этим летом в микрорайоне Светлый в Улан-Удэ появится современный пансионат для пожилых людей на 150 мест. Его строительство подходит к концу. Об этом рассказал во время недавнего прямого эфира в центре управления регионом (ЦУР) замглавы Минсоцзащиты Бурятии Анатолий Кириллов, курирующий комитет по организации социального обслуживания.

- Проект реализуется благодаря тому, что республика при поддержке главы и правительства Бурятии получила через федеральное министерство финансирование – более миллиарда рублей, – подчеркнул он. – Пансионат будет соответствовать всем современным требованиям комфортности и безопасности.

По словам замминистра, в учреждении разместятся библиотека-читальня с книгохранилищем, спортивный и зрительный залы (последний – на 112 посадочных мест, 16 из которых предназначены для инвалидов-колясочников), комната для артистов, два помещения для религиозных обрядов, кельи для священнослужителя, радиоузел, кладовая для инвентаря, сауна и лечебно-производственные помещения.

Ранее сообщалось, площадь здания в виде полусолнца составит более 21 тысячи квадратных метров. Постояльцев поселят в одно- и двухместных комнатах с холодильниками, телевизорами, туалетами, душевыми комнатами, балконами и расширенными дверными проёмами – их сделают для удобства людей, передвигающихся с помощью инвалидного кресла.

В здании будут просторные холлы, а рядом с ним обустроят пешеходные дорожки для прогулок и спортивные площадки. В будущем соцучреждении предусмотрено десять блоков – пять жилых, культурно-массовый, приёмно-карантинный и пищевые. Там появится и всё необходимое оборудование. 

панси

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