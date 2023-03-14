В Улан-Удэ представят премьеру обновлённого проекта «От Монголов к Моголам»

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С 12 по 15 апреля на сцене Русдрама театр «Байкал» представит премьеру обновлённого проекта «От Монголов к Моголам». Монгольский след в культуре Азии воплотят в музыке, песнях и костюмах.- Театрализованный концерт «От монголов к моголам» расскажет о культуре значительной части монгольского ареала - от северных монголов, ойратов, афганских хазар-монголов и потомков моголов Северной Индии, - рассказывают организаторы проекта.Государство Великих Моголов на севере Индии основали потомки Чингисхана. Согласно словарю редких и забытых слов русского языка, «могол» – это титул монгольских властителей Индостана.По признанию артистов, культура Бурятии и Индии имеет много общего.- Исторически доказано, что между монголами и моголами есть связь. Через язык танца мы доносим до зрителя целую жизнь, ее смысл и ценности. На мой взгляд, очень важно уважать культуру и традиции других народов, учиться понимать их, уважать страны, в которых мы живём, уважать традиции и беречь их, - рассказал Анудж Мишра из династии моголов - прямых потомков Чингисхана.В этом году в проекте также примут участие артисты из-за рубежа. Ими станут продолжатели династии великих исполнителей северо-индийского классического стиля танца и классического вокального стиля из Северной Индии и танцовщица из Узбекистана.