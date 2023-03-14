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100 лет исполнилось забайкальской труженице тыла

100 лет исполнилось забайкальской труженице тыла
Общество,  Фото:пресс-служба минтруда Забайкалья
С юбилеем поздравили Екатерину Ткачёву

В Забайкальском крае труженик тыла в годы Великой Отечественной войны, проживающая в Петровск-Забайкальском комплексном центре социального обслуживания населения «Ветеран», Екатерина Анифовна Ткачёва отметила свой столетний юбилей. Поздравить долгожительницу пришли представители администрации района, а также учащиеся школы №1.

- В нашем центре Екатерина Анифовна проживает уже десять лет. Несмотря на свой возраст, хорошо помнит сколько тягот выпало на её долю и что довелось ей пережить. Сейчас считает, что давно пришло время отдыхать от трудов и наслаждаться каждым днём, - рассказал директор центра «Ветеран» Евгений Зимин.

Екатерина Анифовна – уроженка Хохотуйского района. Она начала трудиться на полях родного колхоза в возрасте 14 лет. Незадолго до начала Великой Отечественной войны окончила курсы трактористов. Всю войну работала на посевных и уборочных кампаниях. За её плечами более 40 лет трудового стажа, сообщает пресс-служба министерства труда и социальной защиты населения Забайкалья.
Забайкальский край долгожитель юбилей труженики тыла

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