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В Бурятии 90-летие отпраздновал житель Северобайкальска

В Бурятии 90-летие отпраздновал житель Северобайкальска
Общество,  Фото:пресс-служба мэрии Северобайкальска
Круглую дату отметил Владимир Бабкин

В Бурятии с 90-летием поздравили жителя Северобайкальска Владимира Михайловича Бабкин. Пожелать ему крепкого здоровья и счастья пришли представители администрации города и местного совета ветеранов.

- Владимир Михайлович по-прежнему полон сил и энергии, остаётся активным участником городских мероприятий, вносит вклад в воспитание подрастающего поколения и вдохновляет окружающих удивительной стойкостью, бодростью и жизнелюбием, - сообщили в пресс-службе мэрии Северобайкальска.

Со своей женой Софьей Захаровной юбиляр пребывает в счастливом браке уже 65 лет. Супруги признаются, что идут рука об руку с 19 лет. Всегда вместе преодолевали жизненные трудности и испытания, берегли друг друга и до сих пор их любовь не кончается.

- Таких людей, как Владимир Михайлович и Софья Захаровна, можно с лёгкостью ставить в пример для всех, - добавили в администрации города.

Бурятия долгожитель юбилей Северобайкальск

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