В Бурятии с 95-летием поздравили отличника здравоохранения

Общество, Фото: пресс-служба администрации Тарбагатайского района

Юбилей отпраздновала жительница Тарбагатайского района



13 марта в Бурятии свой 95-летний юбилей отметила ветеран труда, труженица тыла, жительница села Куйтун Евдокия Гавриловна Афанасьева.



С юбилейной датой бывшего работника здравоохранения приехали поздравить представители администраций Тарбагатайского района, сельского поселения «Куйтунское», районного отдела социальной защиты населения. Гости передали именные поздравления от президента РФ и главы Бурятии, вручили подарок от районной и сельской администраций, а также сертификат на единовременную выплату денежных средств как участнику трудового фронта.



Родилась Евдокия Гавриловна в селе Хонхолой Мухоршибирского района. Отца репрессировали, когда девочке было всего два года, мать ждала рождения ещё одного ребёнка. Малолетнюю Дусю взяла на воспитание бабушка. В школе она училась старательно и прилежно.



Когда пришла война, тринадцатилетним подростком Евдокия пошла трудиться в колхоз, отработав на общих работах три года. К концу войны она окончила 8 классов и в 1946 году поступила на фельдшера. После трёх лет обучения по распределению выбрала Тарбагатайский район и была направлена на работу в село Куйтун, где отработала пять лет и заведующей, и фельдшером. Вышла замуж за местного парня, вернувшегося с войны инвалидом. У них родились дети Валентина и Виктор. В счастье и согласии прожила она с Андреем Филипповичем 20 лет.



Дальнейшую профессиональную деятельность Евдокия Гавриловна посвятила акушерству. Есть семьи, где руками юбиляра родовспоможение происходило у матери всех её девяти детей на дому. Вскоре в Куйтуне было пристроено родильное отделение на три койки. Евдокия Гавриловна очень любила свою работу и сегодня считает акушерство – своей лучшей профессией. За свою профессиональную деятельность (стаж медработника 43 года, общий –46 лет) Евдокия Гавриловна приняла тысячи младенцев. Обращались к ней многие женщины из соседних сёл, и она никогда не отказывала им в помощи. Также всегда любила учиться, познавать что-то новое: повышала квалификацию и по совместительству 15 лет работала в физиокабинете. После ухода на заслуженный отдых ещё проработала 10 лет в больнице.



За преданность и верность труду Евдокия Гавриловна награждена многочисленными почётными грамотами Тарбагатайского района и министерства здравоохранения Бурятии. Имеет звание «Отличник здравоохранения». Бабушка трёх внуков и пяти правнуков живёт с дочерью. Об этом сообщает пресс-служба администрации Тарбагатайского района



