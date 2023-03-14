В Бурятии определили сильнейших борцов

Названы победители турнира по национальной бурятской борьбе
12 марта в Улан-Удэ состоялся турнир по бурятской национальной борьбе «Бухэ Барилдаан», посвящённый празднику «Сагаалхын найр - 2023». Соревнования на призы дацанов Буддийской традиционной Сангхи России проводились в региональном центре единоборств «Патриот».
В турнире приняли участие свыше 750 борцов. Участвовали юноши 2006 г. р. и младше в весовых категориях: 30 кг, 35 кг, 40 кг, 45 кг, 50 кг, 55 кг, 60 кг, 65 кг и свыше 65 кг; а также мужчины 2005 г.р. и старше в весовых категориях 63 кг, 75 кг и свыше 75 кг. Также проводилось абсолютное первенство среди юношей 12 лет (период рождения с 03.02.2011 г. по 21.02.2012 г.).
Абсолютным чемпионом «Сагаалхын найр – 2023» стал Сергей Санжиев, представитель дацана «Балдан Брэйбун».
Победителями у мужчин старше 18 лет стали:
Весовая категория до 63 кг
1. Бальжинимаев Алдар, Кижингинский дацан
2. Жамсаранов Чимит, Загустайский дацан
3. Монтоев Алексей, Баргузинский дацан
4. Баяндуев Жаргал, Курумканский дацан
5. Цыденжапов Номто, Кижингинский дацан
6. Мункуев Батор, Цээжэ-Бургалтайский дацан
7. Дондоков Балдан, Кижингинский дацан
8. Дамдинов Жаргал, Цээжэ-Бургалтайский дацан
Весовая категория до 75 кг
1. Гармаев Сандан, Цээжэ-Бургалтайский дацан
2. Банзаракцаев Буянто. Сартуул-Булагский дацан
3. Раднаев Артём, Курумканский дацан
4. Дондуков Аюр, Цолгинский дацан
5. Баясхалонов Булат, Тамчинский дацан
6. Буянтуев Эрдэм, дацан «Балдан Брэйбун»
7. Цыбенов Алексей, дацан «Балдан Брэйбун»
8. Мункуев Чингис, дацан «Балдан Брэйбун»
Весовая категория свыше 75 кг
1. Санжиев Сергей, дацан «Балдан Брэйбун»
2. Банзаркцаев Игорь, Сартул-Булагский дацан
3. Очиров Николай, Баргузинский дацан
4. Судаков Максим, Узонский дацан
5. Цырендондопов Зоригто, дацан «Балдан Брэйбун»
6. Омоктуев Баир, Иволгинский дацан
7. Эрхитуев Кирилл, Баргузинский дацан
8. Ухинов Зоригто, дацан «Балдан Брэйбун»
В абсолютном первенстве среди юношей 12 лет победил Ардан Д., представлявший Санагинский дацан. Об этом сообщает пресс-служба Буддийской традиционной Сангхи России.
Фоторепортаж «Байкал-Daily» о прошедшем мероприятии можно посмотреть здесь.
В Бурятии определили сильнейших борцов
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