У жительницы Бурятии, чей муж уехал на СВО, забрали детей

Ребятишек отобрали у пьющей женщины





Недавно представители органов опеки и попечительства по сигналу навестили проблемные семьи, проживающие в Закаменске и улусе Усть-Бургалтай. Ранее их «взяли на карандаш» из-за того, что родители не исполняли свои обязанности по воспитанию и содержанию детей.Соцработники проверили условия проживания несовершеннолетних. В итоге у одной из матерей – из Закаменска – ребятишек изъяли. Об этом сообщается в группе «Закамна-инфо.24/7». Как выяснилось, женщина злоупотребляет спиртными напитками, бросая детей на престарелую бабушку. Их отец находится на специальной военной операции.За ненадлежащее исполнение родительских обязанностей на горе-мать составили административный протокол. Двух несовершеннолетних поместили в местный социально-реабилитационный центр.- Со всеми родителями провели профилактические беседы об ответственности за воспитание детей и о недопустимости злоупотребления алкоголем, – пишет «Закамна-инфо.24/7».