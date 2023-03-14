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У жительницы Бурятии, чей муж уехал на СВО, забрали детей

У жительницы Бурятии, чей муж уехал на СВО, забрали детей
Общество,  Фото:pixabay.com
Ребятишек отобрали у пьющей женщины 

Недавно представители органов опеки и попечительства по сигналу навестили проблемные семьи, проживающие в Закаменске и улусе Усть-Бургалтай. Ранее их «взяли на карандаш» из-за того, что родители не исполняли свои обязанности по воспитанию и содержанию детей.

Соцработники проверили условия проживания несовершеннолетних. В итоге у одной из матерей – из Закаменска – ребятишек изъяли. Об этом сообщается в группе «Закамна-инфо.24/7». Как выяснилось, женщина злоупотребляет спиртными напитками, бросая детей на престарелую бабушку. Их отец находится на специальной военной операции.

За ненадлежащее исполнение родительских обязанностей на горе-мать составили административный протокол. Двух несовершеннолетних поместили в местный социально-реабилитационный центр.

- Со всеми родителями провели профилактические беседы об ответственности за воспитание детей и о недопустимости злоупотребления алкоголем, – пишет «Закамна-инфо.24/7».


дети родители военнослужащие

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