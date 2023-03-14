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В Улан-Удэ провели дворовой турнир по мини-волейболу

В Улан-Удэ провели дворовой турнир по мини-волейболу
Общество,  Фото:пресс-служба минобразования РБ
За медали боролись школьники и студенты СПО

11 марта в столице Бурятии состоялся турнир по мини-волейболу среди дворовых команд-микс (2006-2008 года рождения) Октябрьского района города Улан-Удэ. Соревнования проводились в спортивном зале Бурятского аграрного колледжа имени М.Н. Ербанова.

В турнире приняли участие 9 команд. Соревнования были приурочены к празднованию Дня защитника Отечества и Международного женского дня. В составе команд играли по два юноши и две девушки, также по условиям необходимо было иметь двух запасных игроков. За победут сражались школьники и студенты СПО 2006-2008 годов рождения.

Команды участники играли предварительный этап в группах, затем две команды, занявшие первые места в группах, играли полуфиналы за выход в финал. В результате игр места распределились следующим образом:
1 место - Бурятский агроколледж им. М.Н. Ербанова;
2 место - Бурятская гимназия №29 (инструктор по спорту Жапова Бэлэгма);
3 место – «Викинги» (инструктор по спорту Калашникова Елена).

Также приняли участие команды: «100 квартал» (инструктор Дугданов Гэсэр), «Химки» и «Сайбол» (инструктор Нестерова Анастасия), «Трубачеева» (инструктор Тармаева Туяна), СШ №14 (тренер Жалсанов Аркадий), «Малышандия» (инструктор Жапова Бэлэгма).

Победителям и призёрам вручили кубки, медали, грамоты, ценные призы, сладости. Также были отмечены лучшие игроки среди юношей: Аяал Ж. (БАК), а также среди девушек: Камила Б. (гимназия №29). Команды, не занявшие призовые места, были награждены сладкими утешительными призами.

Большую помощь в судействе и организации оказали инструктора по спорту центра физкультурно-массовой работы города Улан-Удэ: Шулунова Ирина, Батуева Елена и Калашникова Елена, а также преподаватели физической культуры БАК: Цыбенов Болот и Жаргалов Дамдинжаб. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования РБ.

Улан-Удэ Октябрьский район спорт Бурятия мини-волейбол дворовые инструкторы

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