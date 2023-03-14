За сутки в республике выявили всего 6 заражённых
Заболеваемость коронавирусом в Бурятии упала до минимума. По данным регионального управления Роспотребнадзора на 13 марта, COVID-19 обнаружили всего у 6 человек. С начала пандемии его выявили у 155 709 жителей республики.
Победили вирус 152 244 инфицированных. Всего специалисты провели 2 796 023 лабораторных исследования, в том числе 320 – накануне.
Чтобы избежать заражения, в Роспотребнадзоре советуют соблюдать правила личной гигиены, а при ухудшении самочувствия – оставаться дома и обратиться за медицинской помощью.
В Бурятии стремительно снижается заболеваемость коронавирусом
Общество, Фото:
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