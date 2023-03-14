14 марта

13 марта

Популярное

В Бурятии стремительно снижается заболеваемость коронавирусом

В Бурятии стремительно снижается заболеваемость коронавирусом
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
За сутки в республике выявили всего 6 заражённых

Заболеваемость коронавирусом в Бурятии упала до минимума. По данным регионального управления Роспотребнадзора на 13 марта, COVID-19 обнаружили всего у 6 человек. С начала пандемии его выявили у 155 709 жителей республики.

Победили вирус 152 244 инфицированных. Всего специалисты провели 2 796 023 лабораторных исследования, в том числе 320 – накануне.

Чтобы избежать заражения, в Роспотребнадзоре советуют соблюдать правила личной гигиены, а при ухудшении самочувствия – оставаться дома и обратиться за медицинской помощью.

коронавирус болезнь Роспотребнадзор профилактика

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Дорожки в парках Улан-Удэ расчищают от снега
Дорожки в парках Улан-Удэ расчищают от снега
Общество, 14.03.2023
Коммунальщики подсыпают их песком
В Бурятии родителям учеников приходится отмывать сельскую школу
В Бурятии родителям учеников приходится отмывать сельскую школу
Общество, 14.03.2023
Курумканцы пожаловались, что их заставляют наводить чистоту в строящейся школе
В пригородном районе Бурятии кошек и собак обрекли на голодную смерть
В пригородном районе Бурятии кошек и собак обрекли на голодную смерть
Общество, 14.03.2023
Соседям пришлось кормить их хлебом через забор

В Бурятии увековечили память погибшего на СВО бойца ОМОН
В Бурятии увековечили память погибшего на СВО бойца ОМОН
Общество, 14.03.2023
Ардан Абагалдаев награждён орденом Мужества посмертно
Улан-удэнцы больше всего льют воду перед 1 сентября и Новым годом
Улан-удэнцы больше всего льют воду перед 1 сентября и Новым годом
Общество, 14.03.2023
Однако после полуночи её потребление снижается в разы

Видео: В Бурятии военные отработали захват опорных пунктов «противника»
Видео: В Бурятии военные отработали захват опорных пунктов «противника»
Общество, 14.03.2023
Занятие провели с военнослужащими танкового соединения
На озере Бурятии проведут городскую зимнюю рыбалку
На озере Бурятии проведут городскую зимнюю рыбалку
Общество, 14.03.2023
Поудить рыбу зовут всех желающих
Школьники посоревнуются в скорочтении на бурятском языке
Школьники посоревнуются в скорочтении на бурятском языке
Общество, 14.03.2023
Конкурс пройдёт в библиотеках республики
В Бурятии сегодня снежно и ветрено
В Бурятии сегодня снежно и ветрено
Общество, 14.03.2023
Порывы ветра достигнут 18 м/с
В Улан-Удэ проведут конкурс творческих работ
В Улан-Удэ проведут конкурс творческих работ
Общество, 13.03.2023
Его участниками могут стать как дети, так и взрослые
Бурятские «звёзды» поздравят Иркутскую область с Белым месяцем
Бурятские «звёзды» поздравят Иркутскую область с Белым месяцем
Общество, 13.03.2023
В областном центре пройдёт концерт, посвящённый Сагаалгану
В Улан-Удэ прозвучат «Чарующие звуки ятаги»
В Улан-Удэ прозвучат «Чарующие звуки ятаги»
Общество, 13.03.2023
В концерте примут участие лауреаты и призёры международных музыкальных конкурсов

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^