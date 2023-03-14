Поздравления принимала Валентина Перфильева
9 марта в Иркутской области жительница Железногорска-Илимского Валентина Степановна Перфильева встретила столетний юбилей.
Юбиляр родом из деревни Ступино Нижнеилимского района. В годы войны работала телеграфисткой на почте, затем 16 лет – на Коршуновском горно-обогатительном комбинате. Свою трудовую деятельность завершила в 1994 году в возрасте 69 лет.
Валентина Степановна воспитала пятерых детей. Она богатая бабушка: у неё 6 внуков, 14 правнуков и 2 праправнука.
В день юбилея виновницу торжества поздравили представители администрации Нижнеилимского района, районного управления социальной защиты населения, клиентской службы отделения Социального фонда, местного совета ветеранов войны и труда. Они вручили поздравления от президента Российской Федерации и губернатора области. Также порадовали именинницу цветами и подарками, сообщает пресс-служба министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области.
Жительница Иркутской области отметила столетний юбилей
Общество, Фото:
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