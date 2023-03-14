Дорожки в парках Улан-Удэ расчищают от снега









- Качели сломаны, лавочки покосившиеся, плитка валяется, много мусора. И почему не чистят дорожки для колясок? Кое-как поднялись и спустились по ним, – говорилось в комментарии к снимкам, размещённым в паблике «Аноним 03» во «ВКонтакте».



В дирекции по паркам культуры и отдыха признали: такая проблема в самом деле есть.



- Рельеф парка находится под уклоном, и при плюсовой температуре вся талая вода сбегает на дорожки, – рассказали «Байкал-Daily» в учреждении. – Работники стараются следить за этим ежедневно. К сожалению, есть проблема и с качелями – цепи на них стабильно рвутся из-за вандализма посетителей. В рамках финансирования мы постоянно поддерживаем их в рабочем состоянии и следим за игровой площадкой.



Жителей бурятской столицы призвали бережнее относиться к инфраструктуре парка и соблюдать там чистоту.

Ранее местные соцсети облетели фотографии, сделанные в парке Жанаева. Улан-удэнцы посетовали , что детская площадка там находится «в печальном состоянии».- Качели сломаны, лавочки покосившиеся, плитка валяется, много мусора. И почему не чистят дорожки для колясок? Кое-как поднялись и спустились по ним, – говорилось в комментарии к снимкам, размещённым в паблике «Аноним 03» во «ВКонтакте».В дирекции по паркам культуры и отдыха признали: такая проблема в самом деле есть.- Рельеф парка находится под уклоном, и при плюсовой температуре вся талая вода сбегает на дорожки, – рассказали «Байкал-Daily» в учреждении. – Работники стараются следить за этим ежедневно. К сожалению, есть проблема и с качелями – цепи на них стабильно рвутся из-за вандализма посетителей. В рамках финансирования мы постоянно поддерживаем их в рабочем состоянии и следим за игровой площадкой.Жителей бурятской столицы призвали бережнее относиться к инфраструктуре парка и соблюдать там чистоту.









В популярных зонах отдыха в Улан-Удэ пешеходные дорожки усиленно очищают от снега, чтобы на них не образовалась наледь. А наиболее скользкие участки подсыпают песком.С утра 14 марта уже обработали основные тропинки в парках «Кристальный», «Юбилейный», имени Орешкова и Жанаева, а также в сквере «Ровесникам, ушедшим в бой», рассказали в пресс-службе городской администрации.