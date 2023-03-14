В Байкальске завершился всероссийский архитектурный фестиваль

Его участниками стали более ста человек



XVII всероссийский архитектурный фестиваль «АрхБухта. Преломление» завершился на территории бывшего Байкальского целлюлозно-бумажного комбината, на форумной зоне всероссийского молодёжного экологического кампуса «Эко.Цех». Участниками традиционного ежегодного мероприятия стали 22 команды, в составе которых студенты архитектурных и строительных направлений, а также практикующие архитекторы, дизайнеры, урбанисты из Иркутска, Красноярска, Новосибирска, Барнаула, Пскова, Омска и Москвы. Они выполнили 22 арт-объекта из дерева, металла, снега и льда.



– Тема фестиваля соответствует времени: мы уходим от индустриального наследия и переходим к новому творческому переосмыслению ценности самого места – Байкальска как города будущего, но и конечно, самой территории комбината как пространства для нового креативного молодёжного творчества. В этом году в форумной зоне планируются совместные мероприятия федерального уровня с правительством Иркутской области и Росмолодёжью. Также планируем проводить собственные проекты по тропостроению и развитию креативного кластера, – рассказал руководитель проектов «Байкал.Центр» Андрей Бородин.



Победителей фестиваля определял экспертный совет, в составе которого были опытные архитекторы, преподаватели, представители площадки «Эко.Цех» и другие. В рамках фестиваля с лекциями об идентичности в архитектуре и малых архитектурных формах выступили эксперты Казанского института развития Диана Бикташева и Арина Хасанова.



Гран-при фестиваля за яркую идею и масштабность работы получил арт-объект «Сети» команды «Футурум» из Иркутска. Первое место заняла команда студентов ИрНИТУ, выполнившая арт-объект «Шаманский танец», который представляет собой башню, сделанную по системе тенсегрити, основанной на принципе построения конструкций из стержней и тросов. Второе место у команды студентов из Новосибирска, выполнившей монументальную деревянную конструкцию-портал. На третьем месте команда ещё одна команда из Иркутска, представившая работу «Башня Южный Октагон». Специальный приз получили команды из Иркутска и Красноярска. Работы участников стали функциональными элементами развивающейся территории «Эко.Цех» и города Байкальска.



– В этом году делаем объекты, которые максимально интегрированы в пространство, в котором они находятся, это не просто точки притяжения, они наполняют территорию. Мы постарались сделать их прочными и функциональными, для постоянной эксплуатации на площадке, – заявил руководитель клуба молодых архитекторов Роман Малинович.



Подробнее ознакомиться с работами конкурсантов можно в официальной группе фестиваля в сети «ВКонтакте», сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.



