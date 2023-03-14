В Улан-Удэ стартовал театральный проект со «сложными» подростками

Актрисы планируют поставить спектакль с детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации



В Улан-Удэ актрисы театра имени Н. Бестужева начинают проект с детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации. 10 марта на малой сцене театра состоялась первая встреча актрис Елизаветы Михайловой и Лианы Щетилиной с подростками.



Напомним, что 2 марта на встрече с главным специалистом аппарата уполномоченного по правам ребёнка в Республике Бурятия Инной Фоминой и первым заместителем руководителя администрации Октябрьского района Улан-Удэ Ириной Труновой было решено начать работу по проекту «Социальный театр».



Артисты театра Лиана Щетилина, Алена Байбородина, Анастасия Турушева, Роман Гаврилов уже работают с ребятами, в том числе в рамках проекта «Театр и «солнечные» дети», чтобы дети с синдромом Дауна имели возможность общаться.



В новом проекте примут участие дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. В эту категорию, как известно, входят дети-сироты; дети, оставшиеся без попечения родителей; дети-инвалиды; дети с ограниченными возможностями здоровья, дети – жертвы насилия; дети, отбывающие наказание в виде лишения свободы в воспитательных колониях; дети, находящиеся в образовательных организациях для обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением; дети из малоимущих семей; дети с отклонениями в поведении; дети, жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате сложившихся обстоятельств и которые не могут преодолеть данные обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи.



Именно с такими детьми планируют работать и поставить спектакль. 10 марта авторы проекта Елизавета Михайлова и Лиана Щетилина провели первое знакомство с ребятами от 12 до 17 лет из разных школ Улан-Удэ.



- Честно говоря, не ожидали, что детей будет так много и что будет такой живой интерес, – признались актрисы.



Стоя перед подростками на Малой сцене, актрисы рассказывали о себе, о своём пути и о том, как именно будут проходить тренинги.



- Я сама была очень сложным подростком и понимаю, что часто дело вовсе не в каких-то наклонностях, а просто в желании самоутвердиться в компании. То, что в моей жизни появилось искусство, сделало меня другим человеком. Может и в вашей жизни театр сыграет такую же роль. Мы соберём все истории воедино в вербатим, который ляжет в основу спектакля-перформанса, – пояснила актриса Елизавета Михайлова.



Как сообщает пресс-служба ГРДТ, вербатим или документальный театр — это вид театрального представления, возникший в XX веке. Спектакли театра вербатим полностью состоят из реальных монологов или диалогов участников или свидетелей каких-либо событий, перепроизносимых актёрами.



Также подросткам предложили прийти на экскурсию по театру 18 марта. Если проект получится таким, как задумано, спектакль, созданный подростками, станет участником театрального фестиваля в ноябре 2023 года.



