В пригородном районе Бурятии кошек и собак обрекли на голодную смерть

Соседям пришлось кормить их хлебом через забор





Жители тарбагатайского села Бурнашево рассказали в местной группе «Тарбагатай-инфо 24/7», что жильцы одного из домов на улице Трактовая съехали и бросили там всех своих домашних питомцев – собак и кошек.- Оставили их взаперти умирать от голода. Воют и днём, и ночью уже какие сутки подряд, – поделились сельчане.Люди призвали вызволить животных и оштрафовать владельцев за жестокое обращение с ними. Судя по всему, семья проблемная.- Почему администрация не реагирует на такие ситуации? Видели же, когда детей изымали, что и животных – полный двор? Примите, пожалуйста, меры, – добавили местные жители.Замглавы Тарбагатайского района по сельскому хозяйству Сергей Миронов сообщил: соседи по просьбе волонтёров покормили собак и кошек через забор. Им дали хлеб.- Администрация сельского поселения обследовала дом. Уже связались с его хозяйкой. Она приедет, заберёт (животных) и решит проблему, – цитирует его «Тарбагатай-инфо 24/7».