В пригородном районе Бурятии кошек и собак обрекли на голодную смерть

Соседям пришлось кормить их хлебом через забор
Жители тарбагатайского села Бурнашево рассказали в местной группе «Тарбагатай-инфо 24/7», что жильцы одного из домов на улице Трактовая съехали и бросили там всех своих домашних питомцев – собак и кошек.
- Оставили их взаперти умирать от голода. Воют и днём, и ночью уже какие сутки подряд, – поделились сельчане.
Люди призвали вызволить животных и оштрафовать владельцев за жестокое обращение с ними. Судя по всему, семья проблемная.
- Почему администрация не реагирует на такие ситуации? Видели же, когда детей изымали, что и животных – полный двор? Примите, пожалуйста, меры, – добавили местные жители.
Замглавы Тарбагатайского района по сельскому хозяйству Сергей Миронов сообщил: соседи по просьбе волонтёров покормили собак и кошек через забор. Им дали хлеб.
- Администрация сельского поселения обследовала дом. Уже связались с его хозяйкой. Она приедет, заберёт (животных) и решит проблему, – цитирует его «Тарбагатай-инфо 24/7».
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