Видео: В Бурятии военные отработали захват опорных пунктов «противника»

Занятие провели с военнослужащими танкового соединения
В Бурятии с военнослужащими танкового соединения провели занятие по тактике действий по захвату замаскированных опорных пунктов условного противника. Об этом сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.
В ходе практических действий военнослужащие с помощью ручных противотанковых гранатомётов РПГ-7В уничтожили мишени, имитирующие легкобронированную технику «противника».
На другом участке войскового стрельбища с военнослужащими провели занятия по армейской тактической стрельбе. Руководили действиями инструкторы с боевым опытом.
Экипажи боевых машин пехоты также провели боевые стрельбы по мишеням, имитирующим укреплённые позиции и боевую технику условного противника.
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Занятие провели с военнослужащими танкового соединения
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