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Видео: В Бурятии военные отработали захват опорных пунктов «противника»

Видео: В Бурятии военные отработали захват опорных пунктов «противника»
Общество,  Фото:пресс-служба ВВО
Занятие провели с военнослужащими танкового соединения

В Бурятии с военнослужащими танкового соединения провели занятие по тактике действий по захвату замаскированных опорных пунктов условного противника. Об этом сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.

 
В ходе практических действий военнослужащие с помощью ручных противотанковых гранатомётов РПГ-7В уничтожили мишени, имитирующие легкобронированную технику «противника».

На другом участке войскового стрельбища с военнослужащими провели занятия по армейской тактической стрельбе. Руководили действиями инструкторы с боевым опытом.

Экипажи боевых машин пехоты также провели боевые стрельбы по мишеням, имитирующим укреплённые позиции и боевую технику условного противника.

военнослужащие Восточный военный округ

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