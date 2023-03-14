Видео: В Бурятии военные отработали захват опорных пунктов «противника»







В ходе практических действий военнослужащие с помощью ручных противотанковых гранатомётов РПГ-7В уничтожили мишени, имитирующие легкобронированную технику «противника».



На другом участке войскового стрельбища с военнослужащими провели занятия по армейской тактической стрельбе. Руководили действиями инструкторы с боевым опытом.



Экипажи боевых машин пехоты также провели боевые стрельбы по мишеням, имитирующим укреплённые позиции и боевую технику условного противника.





В Бурятии с военнослужащими танкового соединения провели занятие по тактике действий по захвату замаскированных опорных пунктов условного противника. Об этом сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.