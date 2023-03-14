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Улан-удэнцы больше всего льют воду перед 1 сентября и Новым годом

Улан-удэнцы больше всего льют воду перед 1 сентября и Новым годом
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Однако после полуночи её потребление снижается в разы

Любопытной информацией поделились на днях в МУП «Водоканал». Как выяснилось, «спрос» на воду в столице Бурятии напрямую зависит от времени суток и даже от сезона. Он снижается летом, когда многие уезжают отдыхать. То же самое – в выходные дни. А по утрам и вечерам расход, наоборот, самый большой.

«Пик» обычно приходится на будни с 7 до 11 утра и с 18:00 до 22:00, а также на 31 августа, когда детей готовят к школе, и в преддверии Нового года – 31 декабря. Однако сразу же после боя курантов, с 12 ночи, объём потребления воды снижается сразу на 50-70%.

В марте 2003-го наблюдался самый высокий ежедневный суточный разбор воды за последние 20 лет – он составил 109 тысяч кубометров

Обо всех этих особенностях в «Водоканале» хорошо знают и заранее готовятся к изменению объёмов водопотребления, используя многолетнюю статистику для прогнозирования.

- Это требуется, чтобы поддерживать оптимальный уровень давления в сетях. Специалисты управления водоснабжения составляют почасовые сценарии подачи воды на каждую неделю – и обычно прогнозы практически полностью сбываются, – подчеркнули в МУП.

К слову, в Улан-Удэ наблюдается устойчивая тенденция к снижению водопотребления. Причина тому – появление счётчиков в квартирах, использование экономичной бытовой техники и повышение надёжности инфраструктуры.
вода Водоканал

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