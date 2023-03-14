Данные озвучил Россельхознадзор
С 6 по 12 марта при экспортных перевозках в Монголию отобран 21 образец на 22 тонны овощей и фруктов, 41 тонны лука, 20 тонн овса, 20 тонн соевых бобов и 2595 штук саженцев. Образцы подкарантинной продукции переданы в БФ ФГБУ «ВНИИКР», по заключениям которого карантинных вредных организмов не обнаружено. Об этом сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.
Проведена документарная проверка одной партии импортной подкарантинной продукции происхождением Китай – 20 тонн помело.
Нарушений не выявлено.
В Бурятии за неделю досмотрено 20 тонн помело из Китая
Общество, Фото:
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Данные озвучил Россельхознадзор
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