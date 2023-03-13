Полиция Бурятии призывает сообщать о «торговцах смертью»

Можно звонить 02, 102 или 292-292



С 13 по 24 марта в Бурятии проводится первый этап общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью!». Её цель - привлечение общественности к участию в противодействии незаконному обороту наркотиков и профилактике их немедицинского потребления. Полиция также информирует жителей о возможностях лечения и реабилитации наркоманов.

В МВД России подчеркивают, что с каждым годом становится все больше неравнодушных граждан. Они обращаются в полицию как раз в период проведения акции. В 2022 году удалось выявить свыше 7,5 тысяч сайтов, нарушающих законы в сфере контроля за оборотом наркотиков. Это на 16,8% больше, чем в 2021 году.

Полицейские призывают не оставаться в стороне и внести свой вклад в противодействие наркопреступности: «Возможно, вы спасете чью-то жизнь».

В Бурятии все, кто готов оказать содействие сотрудникам полиции в выявлении и пресечении преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, могут обратиться в органы внутренних дел по телефону 02 (с мобильного 102) или сообщить информацию по «телефону доверия» МВД по РБ 8 (301-2) 292-292.