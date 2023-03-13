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Школьников Бурятии зовут поучаствовать в конкурсе рисунков о лесе

Школьников Бурятии зовут поучаствовать в конкурсе рисунков о лесе
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Работы принимаются до 31 мая

Стартовал всероссийский конкурс рисунков «Лес – наш главный интерес», организованный ФБУ «Рослесозащита». Для участия в нём приглашаются дети и подростки до 16 лет, сообщает Центр защиты леса Бурятии.

В конкурсе три номинации:

- «Защита леса и лесовосстановление». Работы на тему защиты леса от вредных организмов: вредные организмы в лесу (насекомые-вредители и болезни леса), обследование лесных насаждений, борьба специалистов лесного хозяйства с насекомыми-вредителями, повреждающими лес, люди, чья профессия называется лесопатолог; теме выращивания леса человеком.

- «Лесная красота». Работы на свободную тему, посвящённые лесу и его обитателям.

- «Лес в 3000 году». Работы, посвящённые фантазии на тему леса будущего.

Рисунки могут быть выполнены на любом материале – лист бумаги, картон, холст и т.д. формата не меньше А4 (210мм х 297мм) и не больше А3 (297мм х 420мм) и исполнены в любой технике рисования (масло, акварель, тушь, цветные карандаши, пастель и т.д.).

Работы принимаются до 31 мая по адресу: филиал ФБУ «Рослесозащита» - Центр защиты леса Бурятии, 670047, Улан-Удэ, ул. Северная, з. 133.

Лучшие рисунки отправятся на всероссийский этап конкурса. Победители и призёры конкурса будут награждены дипломами и поощрительными призами. Все участники получат сертификаты.


Возрастное ограничение 6+
конкурс рисунков

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