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Госдума одобрит запрет на продажу пластика у Байкала

Госдума одобрит запрет на продажу пластика у Байкала
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко

Поправки поддержал профильный комитет

Одноразовые товары из пластика - полиэтиленовые пакеты, сумки и посуду - запретят продавать на Байкальской природной территории. Поправки в закон «Об охране озера Байкал» одобрил в первом чтении комитет Госдумы по экологии, природным ресурсам и окружающей среды.

Среди разработчиков изменений, которые внесли на рассмотрение нижней палаты ещё в 2022 году, депутат от Бурятии Николай Будуев.

Документ подразумевает, что сначала в Центральной экологической зоне, а потом и в буферной экологической зоне Байкальской природной территории нельзя будет продавать или бесплатно передавать пакеты, сумки, одноразовые мешки, столовые приборы или посуду из полимерных и комбинированных материалов. Перечень запрещённых товаров утвердит после принятия поправок уполномоченный орган федеральной исполнительной власти.

«Комитет продолжает системную работу по защите озера Байкал. Документ, ограничивающий розничную продажу одноразовых пластиковых изделий на Байкальской природной территории, стал вторым из пакета законопроектов по этому направлению, - цитирует слова председателя комитета по экологии Дмитрия Кобылкина пресс-служба Госдумы. - Первый касался ограничений на продажу фосфатсодержащих моющих средств - сейчас идет подготовка ко второму чтению».

Обсуждение поправок членами комитета по экологии было бурным.

Заместитель председателя комитета Александр Коган поинтересовался у Николая Будуева, какая будет установлена ответственностью за нарушение закона о запрете пластика на озере Байкал?

- Кто будет ходить с проверками? — уточнил Коган.

- Пока речь идёт о том, чтобы запретить юридическим лицам продавать одноразовую пластиковую посуду и пакеты, — ответил Николай Будуев, слова которого приводит «Московская газета». - Что касается ответственности, мы планируем принять соответствующие поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП). Но это произойдёт чуть позднее.

После этого парламентарий рассказал о законах, существующих в Кении. Там, по его словам, введена строжайшая ответственность за использование одноразовых пакетов.

- Штраф $38 тыс., или 4 года тюрьмы. Конечно, мы такие радикальные меры не предлагаем. Но тенденция - она очевидна, - подчеркнул докладчик законопроекта.

Поправки также поддержала депутатская группа «Байкал» в Госдуме. Вскоре законопроект в первом чтении рассмотрят на пленарном заседании парламента.

Поправки в изначальном виде предполагали, что запрет на продажу пластика в Центральной экологической зоне введут с 1 марта 2023 года, а в  буферной экологической зоне Байкальской природной территории - с 1 марта 2024 года.

«Байкал-Daily» писал, что, по оценкам учёных, озеро уже сильно загрязнено микропластиком.

госдума Байкал экология

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