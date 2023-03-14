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В Бурятии сегодня снежно и ветрено

В Бурятии сегодня снежно и ветрено
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Порывы ветра достигнут 18 м/с

По данным Бурятского гидрометцентра, 14 марта, по республике облачно с прояснением, местами небольшой снег, днём по южной половине до умеренного. Ветер северо-западный 7-12, в отдельных районах 15-18 м/с. Температура днём -4,-9, местами -10,-15.

В Улан-Удэ утром и днём снег. Ветер северо-западный 9-14 м/с. Температура днём -5,-7.
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