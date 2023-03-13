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В Улан-Удэ с утра «пропесочили» 80 дорожных участков

Общество, 
Некоторые из них пришлось подсыпать несколько раз

13 марта на столицу Бурятии обрушился снегопад. Сотрудники городского комбината по благоустройству (КБУ) с раннего утра приступили к уборке и подсыпке улиц. Охватить удалось уже 80 участников в микрорайонах Светлый, Зверосовхоз, Дивизионный, Солнечный, Загорск и Мясокомбинат, а также на Стеклозаводе и на Верхней Берёзовке.

Всего на дороги города высыпали более 200 тонн песка.

- Мы в штатном режиме продолжаем круглосуточно обрабатывать скользкие участки. Утром подключили дополнительную технику, чтобы ускорить ликвидацию последствий снегопада, – пояснил и. о. директора КБУ Александр Солдаткин. – В процессе снег ещё шёл, поэтому одни и те же участки проходили по несколько раз, чтобы на дорогах не возникали аварийные ситуации.

Вечером на улицы Улан-Удэ вновь выйдет техника для повторной подсыпки. Сейчас начальники участков объезжают все три района города и фиксируют места, где она требуется.
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