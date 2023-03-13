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Мистический случай: Улан-удэнец рассказал, как встретил своего двойника

Мистический случай: Улан-удэнец рассказал, как встретил своего двойника
Общество,  Фото:pixabay.com
У них оказались одинаковые имена и похожая внешность

Житель бурятской столицы поделился в соцсетях странной и немного пугающей историей, которая произошла с ним на днях. Сам пост разместили в группе «Бурятия. Аномальные и паранормальные явления» во «ВКонтакте».

Как выяснилось, молодому человеку нужно было забрать свой паспорт, который отправили в Улан-Удэ на микроавтобусе.

- На коробочке с ним отправитель написал моё имя и телефон. Водитель, приехав в город, не стал меня дожидаться и оставил посылку в кассе. Когда пришёл забирать её, кассир сообщила, что буквально пять минут назад пришёл человек, который представился Е. и взял  коробку, – говорится в публикации.

Молодой человек, по собственному же признанию, растерялся, но спустя полчаса появился незнакомец, очень похожий на него внешне, и заявил, что перепутал посылки.

- В итоге он возвращает мне мою коробку и забирает свою. Выглядела она почти так же, там тоже было имя, как у меня, и даже номер телефона, похожий на мой. Приехала посылка той же маршруткой. На радостях мы пожали друг другу руки и обнялись. Вот такое бывает, – поведал улан-удэнец.

В комментариях он признался, что новый знакомый тоже растерялся из-за таких совпадений. Совместное фото они сделать не догадались. «Мы оба что-то опешили от произошедшего и спешили», – добавил автор поста.

соцсети мистика

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