Мистический случай: Улан-удэнец рассказал, как встретил своего двойника

У них оказались одинаковые имена и похожая внешность





Житель бурятской столицы поделился в соцсетях странной и немного пугающей историей, которая произошла с ним на днях. Сам пост разместили в группе «Бурятия. Аномальные и паранормальные явления» во «ВКонтакте».Как выяснилось, молодому человеку нужно было забрать свой паспорт, который отправили в Улан-Удэ на микроавтобусе.- На коробочке с ним отправитель написал моё имя и телефон. Водитель, приехав в город, не стал меня дожидаться и оставил посылку в кассе. Когда пришёл забирать её, кассир сообщила, что буквально пять минут назад пришёл человек, который представился Е. и взял коробку, – говорится в публикации.Молодой человек, по собственному же признанию, растерялся, но спустя полчаса появился незнакомец, очень похожий на него внешне, и заявил, что перепутал посылки.- В итоге он возвращает мне мою коробку и забирает свою. Выглядела она почти так же, там тоже было имя, как у меня, и даже номер телефона, похожий на мой. Приехала посылка той же маршруткой. На радостях мы пожали друг другу руки и обнялись. Вот такое бывает, – поведал улан-удэнец.В комментариях он признался, что новый знакомый тоже растерялся из-за таких совпадений. Совместное фото они сделать не догадались. «Мы оба что-то опешили от произошедшего и спешили», – добавил автор поста.