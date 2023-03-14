14 марта

13 марта

Популярное

На озере Бурятии проведут городскую зимнюю рыбалку

На озере Бурятии проведут городскую зимнюю рыбалку
Общество,  Фото:pixabay.com
Поудить рыбу зовут всех желающих

18 марта в Селенгинском районе Бурятии пройдут открытые соревнования по подлёдному лову рыбы «Зимняя рыбалка-2023». Турнир проводится на озере Гусиное, в местности «Малые Хаяны».

Для участия в соревнованиях приглашаются все желающие: любители и профессионалы рыбной ловли, независимо от возраста и пола. Лов рыбы производится удочкой всех систем и наименований. Во время соревнований замена крючков не ограничена.

Программа соревнований

10:30 – Регистрация
11:00 – Торжественное открытие соревнований
11:10-14:00 – Старт и время лова
14:00 - Окончание лова
14:00-14:30 – Взвешивание улова
14:30-15:00 – Награждение. Закрытие соревнований

После взвешивания выловленной рыбы определяются победители и призёры. Они определяются по наибольшему весу выловленной рыбы. Участники, занявшие 1, 2, 3 места, награждаются дипломами и ценными призами. Поощрительными призами награждаются участники, занявшие 4, 5, 6 и 7 места. Также учреждены специальные призы: «Самый возрастной рыбак»,«Самый юный рыбак», «Самая большая рыба», «Самая маленькая рыбка», «Женщина рыбак» (по наибольшему весу выловленной рыбы), «Первая пойманная рыбка». Об этом сообщает пресс-служба администрации Гусиноозёрска со ссылкой на оргкомитет соревнований.

Возрастное ограничение: 0+.

Гусиноозерск озеро Гусиное Селенгинский район Бурятия рыболовный спорт рыбалка подледный лов турнир

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

На озере Бурятии проведут городскую зимнюю рыбалку
На озере Бурятии проведут городскую зимнюю рыбалку
Общество, 14.03.2023
Поудить рыбу зовут всех желающих
Школьники посоревнуются в скорочтении на бурятском языке
Школьники посоревнуются в скорочтении на бурятском языке
Общество, 14.03.2023
Конкурс пройдёт в библиотеках республики
В Бурятии сегодня снежно и ветрено
В Бурятии сегодня снежно и ветрено
Общество, 14.03.2023
Порывы ветра достигнут 18 м/с
В Улан-Удэ проведут конкурс творческих работ
В Улан-Удэ проведут конкурс творческих работ
Общество, 13.03.2023
Его участниками могут стать как дети, так и взрослые
Бурятские «звёзды» поздравят Иркутскую область с Белым месяцем
Бурятские «звёзды» поздравят Иркутскую область с Белым месяцем
Общество, 13.03.2023
В областном центре пройдёт концерт, посвящённый Сагаалгану
В Улан-Удэ прозвучат «Чарующие звуки ятаги»
В Улан-Удэ прозвучат «Чарующие звуки ятаги»
Общество, 13.03.2023
В концерте примут участие лауреаты и призёры международных музыкальных конкурсов
В Новосибирске впервые открылась выставка Даши Намдакова
В Новосибирске впервые открылась выставка Даши Намдакова
Общество, 13.03.2023
На ней представлено более 100 работ мастера
Мистический случай: Улан-удэнец рассказал, как встретил своего двойника
Мистический случай: Улан-удэнец рассказал, как встретил своего двойника
Общество, 13.03.2023
У них оказались одинаковые имена и похожая внешность
В Иркутской области грозопеленгаторы выявят лесные пожары
В Иркутской области грозопеленгаторы выявят лесные пожары
Общество, 13.03.2023
Возникновение лесных пожаров из-за гроз будут отслеживать через систему грозопеленгации иркутских учёных
В Бурятии акция «Красная гвоздика» помогает ветеранам
В Бурятии акция «Красная гвоздика» помогает ветеранам
Общество, 13.03.2023
Благодаря проекту в Заиграевском районе помогли участнику трудового фронта
В Иркутской области засняли самку изюбря, принимающую солнечные ванны
В Иркутской области засняли самку изюбря, принимающую солнечные ванны
Общество, 13.03.2023
Специалисты поделились весенними снимками с фотоловушек
В Агинском округе появится мастерская бурятских ремёсел
В Агинском округе появится мастерская бурятских ремёсел
Общество, 13.03.2023
Также здесь создадут этнокультурный парк

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^