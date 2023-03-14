На озере Бурятии проведут городскую зимнюю рыбалку

Поудить рыбу зовут всех желающих
18 марта в Селенгинском районе Бурятии пройдут открытые соревнования по подлёдному лову рыбы «Зимняя рыбалка-2023». Турнир проводится на озере Гусиное, в местности «Малые Хаяны».
Для участия в соревнованиях приглашаются все желающие: любители и профессионалы рыбной ловли, независимо от возраста и пола. Лов рыбы производится удочкой всех систем и наименований. Во время соревнований замена крючков не ограничена.
Программа соревнований
10:30 – Регистрация
11:00 – Торжественное открытие соревнований
11:10-14:00 – Старт и время лова
14:00 - Окончание лова
14:00-14:30 – Взвешивание улова
14:30-15:00 – Награждение. Закрытие соревнований
После взвешивания выловленной рыбы определяются победители и призёры. Они определяются по наибольшему весу выловленной рыбы. Участники, занявшие 1, 2, 3 места, награждаются дипломами и ценными призами. Поощрительными призами награждаются участники, занявшие 4, 5, 6 и 7 места. Также учреждены специальные призы: «Самый возрастной рыбак»,«Самый юный рыбак», «Самая большая рыба», «Самая маленькая рыбка», «Женщина рыбак» (по наибольшему весу выловленной рыбы), «Первая пойманная рыбка». Об этом сообщает пресс-служба администрации Гусиноозёрска со ссылкой на оргкомитет соревнований.
Возрастное ограничение: 0+.
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