Фитнес-модели республики успешно представили регион в Чите
Спортсмены Бурятии завоевали 12 медалей XXVI открытого чемпионата Забайкальского края по бодибилдингу. Традиционно он собрал спортсменов из Иркутской области, Краснодарского края, Бурятии и Забайкалья.
Абсолютной чемпионкой Забайкальского края в номинации «Фитнес-модель» и чемпионкой в категории «Фитнес-модель до 170 см» стала Ольга Толстихина. Бронзовая медаль в этой категории у Елены Дактаевой.
В абсолютной номинации «Пляжный бодибилдинг» чемпионом края стал Игорь Васильев. Яна Алмазова стала третьей в абсолютной номинации «Бодифитнес».
- Результаты своих каждодневных тренировок совсем скоро бодибилдеры покажут и в домашних стенах. 25 марта в Улан-Удэ состоится открытый чемпионат Республики Бурятия по бодибилдингу «Baikal Golden Stars» (6+), который станет отборочным для наших спортсменов, - сообщили в министерстве спорта и молодёжной политики РБ.
Весь пьедестал чемпионата в номинации «Фитнес-модель до 167 см» заняли спортсменки Бурятии. Лучшей в этой категории стала Екатерина Акинфеева, на II месте – Ангелина Александрова и III место за Даримой Сугаровой.
Елена Асадова выиграла чемпионство в категории «Фитнес-бикини до 164 см», также свой успех в категории «Фитнес-модель свыше 170 см» праздновала Марина Верхотурова.
Серебряным призёром чемпионата в категории «Фитнес-бикини. Мастера» стала Ольга Имедеева, а в категории «Фитнес-бикини до 169 см» бронзовым призёром стала Екатерина Старкова.
Бодибилдеры Бурятии завоевали 12 медалей чемпионата Забайкалья
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
В церемонии приняли участие более 120 школьников республики
В Дутулуре установили мемориальную доску односельчанину
Проект рассчитан, в первую очередь, на детей
За медали также боролись спортсмены из Читы и Иркутска
В столице Забайкалья стартует всероссийский турнир на призы Бахтина
Фитнес-модели республики успешно представили регион в Чите
Соревнования были приурочены к ежегодному молебну, посвящённому Белой Таре
«Золото» завоевали Баир Баяндуев и Тамир Ешинимаев
Поправки поддержал профильный комитет
Они могут сойти на севере республики
Некоторые из них пришлось подсыпать несколько раз
В Бурятском республиканском клиническом онкологическом диспансере стартовали масштабные генетические исследования
Сквер построят в городе Тулун
Это целеустремлённость, образование и опыт
Работы принимаются до 31 мая