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Бодибилдеры Бурятии завоевали 12 медалей чемпионата Забайкалья

Бодибилдеры Бурятии завоевали 12 медалей чемпионата Забайкалья
Общество,  Фото:пресс-служба минспорта РБ
Фитнес-модели республики успешно представили регион в Чите

Спортсмены Бурятии завоевали 12 медалей XXVI открытого чемпионата Забайкальского края по бодибилдингу. Традиционно он собрал спортсменов из Иркутской области, Краснодарского края, Бурятии и Забайкалья.

Абсолютной чемпионкой Забайкальского края в номинации «Фитнес-модель» и чемпионкой в категории «Фитнес-модель до 170 см» стала Ольга Толстихина. Бронзовая медаль в этой категории у Елены Дактаевой.

В абсолютной номинации «Пляжный бодибилдинг» чемпионом края стал Игорь Васильев. Яна Алмазова стала третьей в абсолютной номинации «Бодифитнес».

- Результаты своих каждодневных тренировок совсем скоро бодибилдеры покажут и в домашних стенах. 25 марта в Улан-Удэ состоится открытый чемпионат Республики Бурятия по бодибилдингу «Baikal Golden Stars» (6+), который станет отборочным для наших спортсменов, - сообщили в министерстве спорта и молодёжной политики РБ.

Весь пьедестал чемпионата в номинации «Фитнес-модель до 167 см» заняли спортсменки Бурятии. Лучшей в этой категории стала Екатерина Акинфеева, на II месте – Ангелина Александрова и III место за Даримой Сугаровой.

Елена Асадова выиграла чемпионство в категории «Фитнес-бикини до 164 см», также свой успех в категории «Фитнес-модель свыше 170 см» праздновала Марина Верхотурова.

Серебряным призёром чемпионата в категории «Фитнес-бикини. Мастера» стала Ольга Имедеева, а в категории «Фитнес-бикини до 169 см» бронзовым призёром стала Екатерина Старкова.
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