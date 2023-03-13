Бодибилдеры Бурятии завоевали 12 медалей чемпионата Забайкалья

Общество, Фото: пресс-служба минспорта РБ

Фитнес-модели республики успешно представили регион в Чите



Спортсмены Бурятии завоевали 12 медалей XXVI открытого чемпионата Забайкальского края по бодибилдингу. Традиционно он собрал спортсменов из Иркутской области, Краснодарского края, Бурятии и Забайкалья.



Абсолютной чемпионкой Забайкальского края в номинации «Фитнес-модель» и чемпионкой в категории «Фитнес-модель до 170 см» стала Ольга Толстихина. Бронзовая медаль в этой категории у Елены Дактаевой.



В абсолютной номинации «Пляжный бодибилдинг» чемпионом края стал Игорь Васильев. Яна Алмазова стала третьей в абсолютной номинации «Бодифитнес».



- Результаты своих каждодневных тренировок совсем скоро бодибилдеры покажут и в домашних стенах. 25 марта в Улан-Удэ состоится открытый чемпионат Республики Бурятия по бодибилдингу «Baikal Golden Stars» (6+), который станет отборочным для наших спортсменов, - сообщили в министерстве спорта и молодёжной политики РБ.



Весь пьедестал чемпионата в номинации «Фитнес-модель до 167 см» заняли спортсменки Бурятии. Лучшей в этой категории стала Екатерина Акинфеева, на II месте – Ангелина Александрова и III место за Даримой Сугаровой.



Елена Асадова выиграла чемпионство в категории «Фитнес-бикини до 164 см», также свой успех в категории «Фитнес-модель свыше 170 см» праздновала Марина Верхотурова.



Серебряным призёром чемпионата в категории «Фитнес-бикини. Мастера» стала Ольга Имедеева, а в категории «Фитнес-бикини до 169 см» бронзовым призёром стала Екатерина Старкова.

