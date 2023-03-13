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В Улан-Удэ открылась выставка работ в технике бумагокручения

В Улан-Удэ открылась выставка работ в технике бумагокручения
Общество,  Фото:сайт минкультуры Бурятии
Выставка продлится до 9 апреля в Художественном музее им. Сампилова

12 марта в Художественном музее имени Сампилова в Улан-Удэ открылась выставка декоративно- прикладного творчества «Любимая Бурятия». На выставке было представлено 43 уникальные картины в технике квиллинг (бумагокручение), - сообщило министерство культуры Бурятии.

Работы создали учителя и учащиеся школы в Сотниково Иволгинского района. Экспозиция состоит из тематических коллекций «Старомонгольская письменность», «Восточный гороскоп», «Семейные талисманы».

- Сердечно приветствую вас на открытии выставки декоративно-прикладного искусства, от лица министерства образования и науки и от себя лично, директора школы Михаила Юрьевича, руководителя данного проекта Наталью Петровну и весь педагогический коллектив школы. Уверен, что впереди у вас большое количество значимых творческих проектов. От души желаю вам плодотворной работы, интересных мероприятий, новых успехов и всего самого доброго! - передал поздравления министр образования и науки Бурятии Валерий Поздняков.

Выставка работает до 9 апреля.
 

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