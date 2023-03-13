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В Новосибирске впервые открылась выставка Даши Намдакова

В Новосибирске впервые открылась выставка Даши Намдакова
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
На ней представлено более 100 работ мастера

10 марта в Новосибирском государственном художественном музее впервые открылась персональная выставка известного бурятского скульптора Даши Намдакова под названием «Стихия Даши Намдакова». В экспозицию вошло более 100 произведений: от крупной бронзовой скульптуры до малой пластики, а также ювелирные украшения.

Новосибирцы смогут познакомиться с монументальными скульптурами автора, которые расположены в Туве и на Байкале. Это стало возможным за счёт представленных на выставке уменьшенных моделей: «Центр Азии», «Царская охота» и «Отец Байкал».

- Так, скульптурный комплекс «Центр Азии», созданный художником и установленный в 2014 году в реальном пространстве на набережной Енисея, живописно вписался в величественный пейзаж на фоне Саянских гор. А новосибирский зритель увидит эту скульптуру в меньшем формате на выставке «Стихия Даши Намдакова». Невероятная бронзовая скульптура «Царская охота», которая возвышается на постаменте в г. Кызыл на 8,5 метров, также предстанет перед посетителями музея в виде скульптурной модели, - сообщает национально-культурная бурятская автономия «Байкал».

Основу экспозиции составили скульптуры разных этапов творческой биографии мастера: от ранних работ – «Богатая невеста», «Стихия» и «Юность»; до работ последних лет – «Энергия», «Амазонки», «Парный танец».

Возрастное ограничение: 6+.
Новосибирск выставка скульптура Даши Намдаков

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