В Новосибирске впервые открылась выставка Даши Намдакова

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

На ней представлено более 100 работ мастера



10 марта в Новосибирском государственном художественном музее впервые открылась персональная выставка известного бурятского скульптора Даши Намдакова под названием «Стихия Даши Намдакова». В экспозицию вошло более 100 произведений: от крупной бронзовой скульптуры до малой пластики, а также ювелирные украшения.



Новосибирцы смогут познакомиться с монументальными скульптурами автора, которые расположены в Туве и на Байкале. Это стало возможным за счёт представленных на выставке уменьшенных моделей: «Центр Азии», «Царская охота» и «Отец Байкал».



- Так, скульптурный комплекс «Центр Азии», созданный художником и установленный в 2014 году в реальном пространстве на набережной Енисея, живописно вписался в величественный пейзаж на фоне Саянских гор. А новосибирский зритель увидит эту скульптуру в меньшем формате на выставке «Стихия Даши Намдакова». Невероятная бронзовая скульптура «Царская охота», которая возвышается на постаменте в г. Кызыл на 8,5 метров, также предстанет перед посетителями музея в виде скульптурной модели, - сообщает национально-культурная бурятская автономия «Байкал».



Основу экспозиции составили скульптуры разных этапов творческой биографии мастера: от ранних работ – «Богатая невеста», «Стихия» и «Юность»; до работ последних лет – «Энергия», «Амазонки», «Парный танец».



Возрастное ограничение: 6+.

