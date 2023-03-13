Столицу Бурятии украсят сакура, рябины и серебристые тополя



Однако именно УК обязаны своевременно поливать их, убирать сухие ветки и траву поблизости. Улицы решили проверять каждую неделю, чтобы привести все городские территории в порядок после зимы.



Кроме того, в рамках муниципальной программы «Зелёный город», стартовавшей в 2019 году по инициативе мэра Игоря Шутенкова, в Улан-Удэ высадят цветы на площади в 8 с лишним тысяч квадратных метров и обустроят газоны на 10 000 «квадратов».



В 2023 году в улан-удэнских парках, скверах и на улицах появятся саженцы яблони, калины, клёна Гиннала, двуиглой смородины, дерена белого, сакуры, можжевельника, рябины, ели, шиповника, акации, берёзы, серебристого тополя и боярышника. Их начнут высаживать весной, как за окном установится плюсовая температура, сообщили в комитете городского хозяйства.Пока же сотрудники МБУ «Городское лесничество» придают форму деревьям и проводят так называемую омолаживающую обрезку. Какие именно зелёные насаждения нуждаются в ней или сносе, специалисты определяют совместно с членами научно-технического совета по комплексному озеленению бурятской столицы. В него входят ведущие учёные и эксперты по лесоводству и ландшафтному дизайну.- Надо продолжать комплексную работу с зелёными насаждениями. Мы приводим в порядок деревья на общественных территориях, – подчеркнул глава КГХ Сергей Гашев. – Однако те, что находятся на закреплённых за управляющими компаниями и ТСЖ, остаются без внимания.