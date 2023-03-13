Турнир прошёл на призы дацанов Буддийской традиционной Сангхи России. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж
12 марта в Улан-Удэ прошёл крупный турнир по бурятской национальной борьбе бухэ барилдаан. Соревнования посвятили празднику Сагаалган. Турнир прошёл на призы дацанов Буддийской традиционной Сангхи России.
- Испокон веков наш народ всегда с уважением относился к национальной борьбе бухэ барилдаан. В тяжёлые времена она давала нам силу и волю. И вот мы сегодня тоже проводим этот турнир. Хотелось бы, чтобы в «танце орла» каждый победитель посвятил свою победу всем нашим братьям, сыновьям, отцам, которые участвуют в специальной военной операции, чтобы ваш танец придал нашим парням веру, силу, - сказал, обращаясь к спортсменам, Дид Хамбо Лама Дагба Очиров.
Соревнования собрали участников не только из Бурятии, но из Иркутской области, Забайкальского края и Монголии. Участвовали спортсмены разных возрастов и весовых категорий.
Соревнования проводились в региональном центре единоборств «Патриот». Официальные итоги турнира будут озвучены позже.
В Бурятии прошёл крупный турнир по бухэ барилдаан
Общество, Фото:
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