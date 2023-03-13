13 марта

12 марта

Популярное

В Улан-Удэ проведут конкурс творческих работ

В Улан-Удэ проведут конкурс творческих работ
Общество,  Фото:pixabay.com
Его участниками могут стать как дети, так и взрослые

Воспитанников, учащихся и педагогических работников образовательных учреждений Бурятии приглашают принять участие в III открытом городском конкурсе творческих работ «Весна Мартовна». Мероприятие проводится без возрастных ограничений.

На конкурс принимаются работы по номинациям: «Художественно-изобразительное творчество» (рисунок, графика, живопись), «Декоративно-прикладное искусство» (работы в технике традиционных ремёсел и в нетрадиционных техниках); «Техническое творчество» (легоконструирование, робототехника, видеоролики, видеопрезентации, мультипликация).

Заявки принимаются с 20 по 31 марта на электронную почту: [email protected] Итоги конкурса будут опубликованы не позднее 20 апреля на сайте дома творчества Железнодорожного района.

Все условия конкурса можно найти в положении в группе комитета по образованию администрации Улан-Удэ в «ВКонтакте», сообщает пресс-служба ведомства.

Возрастное ограничение: 0+.
Улан-Удэ Бурятия конкурс творческий конкурс дети

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ проведут конкурс творческих работ
В Улан-Удэ проведут конкурс творческих работ
Общество, 13.03.2023
Его участниками могут стать как дети, так и взрослые
Бурятские «звёзды» поздравят Иркутскую область с Белым месяцем
Бурятские «звёзды» поздравят Иркутскую область с Белым месяцем
Общество, 13.03.2023
В областном центре пройдёт концерт, посвящённый Сагаалгану
В Улан-Удэ прозвучат «Чарующие звуки ятаги»
В Улан-Удэ прозвучат «Чарующие звуки ятаги»
Общество, 13.03.2023
В концерте примут участие лауреаты и призёры международных музыкальных конкурсов
В Новосибирске впервые открылась выставка Даши Намдакова
В Новосибирске впервые открылась выставка Даши Намдакова
Общество, 13.03.2023
На ней представлено более 100 работ мастера
Мистический случай: Улан-удэнец рассказал, как встретил своего двойника
Мистический случай: Улан-удэнец рассказал, как встретил своего двойника
Общество, 13.03.2023
У них оказались одинаковые имена и похожая внешность
В Иркутской области грозопеленгаторы выявят лесные пожары
В Иркутской области грозопеленгаторы выявят лесные пожары
Общество, 13.03.2023
Возникновение лесных пожаров из-за гроз будут отслеживать через систему грозопеленгации иркутских учёных
В Бурятии акция «Красная гвоздика» помогает ветеранам
В Бурятии акция «Красная гвоздика» помогает ветеранам
Общество, 13.03.2023
Благодаря проекту в Заиграевском районе помогли участнику трудового фронта
В Иркутской области засняли самку изюбря, принимающую солнечные ванны
В Иркутской области засняли самку изюбря, принимающую солнечные ванны
Общество, 13.03.2023
Специалисты поделились весенними снимками с фотоловушек
В Агинском округе появится мастерская бурятских ремёсел
В Агинском округе появится мастерская бурятских ремёсел
Общество, 13.03.2023
Также здесь создадут этнокультурный парк
Иркутск примет чемпионат СФО и ДФО по лёгкой атлетике
Иркутск примет чемпионат СФО и ДФО по лёгкой атлетике
Общество, 13.03.2023
Соревнования проведут среди ветеранов и любителей
В Забайкалье на притоке Селенги реконструируют очистные
В Забайкалье на притоке Селенги реконструируют очистные
Общество, 13.03.2023
Они помогут сохранить экологию озера Байкал
В Бурятии наградили призёров всероссийской школьной олимпиады
В Бурятии наградили призёров всероссийской школьной олимпиады
Общество, 13.03.2023
В церемонии приняли участие более 120 школьников республики

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^