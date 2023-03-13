Его участниками могут стать как дети, так и взрослые
Воспитанников, учащихся и педагогических работников образовательных учреждений Бурятии приглашают принять участие в III открытом городском конкурсе творческих работ «Весна Мартовна». Мероприятие проводится без возрастных ограничений.
На конкурс принимаются работы по номинациям: «Художественно-изобразительное творчество» (рисунок, графика, живопись), «Декоративно-прикладное искусство» (работы в технике традиционных ремёсел и в нетрадиционных техниках); «Техническое творчество» (легоконструирование, робототехника, видеоролики, видеопрезентации, мультипликация).
Заявки принимаются с 20 по 31 марта на электронную почту: [email protected] Итоги конкурса будут опубликованы не позднее 20 апреля на сайте дома творчества Железнодорожного района.
Все условия конкурса можно найти в положении в группе комитета по образованию администрации Улан-Удэ в «ВКонтакте», сообщает пресс-служба ведомства.
Возрастное ограничение: 0+.
В Улан-Удэ проведут конкурс творческих работ
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