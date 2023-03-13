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В Бурятии закрылся один из районных ЗАГСов

В Бурятии закрылся один из районных ЗАГСов
Общество,  Фото:pixabay.com
Он не будет работать почти три недели

Жителей Бурятии предупредили об изменениях в работе Еравнинского районного сектора ЗАГС. Он закроется почти на три недели – с 15 по 31 марта, поскольку работник отправился в очередной отпуск.

Райотдел ЗАГС начнёт функционировать в обычном режиме с 3 апреля. Местным жителям принесли извинения и указали телефон, по которому предлагают задать все интересующие вопросы.

- Подать документы на регистрацию актов гражданского состояния можно в любом органе ЗАГС – независимо от места жительства или адреса постоянной регистрации, – напомнили в учреждении. – Ближайшие – это Хоринский и Кижингинский районные секторы.

ЗАГС

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