В Бурятии закрылся один из районных ЗАГСов

Он не будет работать почти три недели
Жителей Бурятии предупредили об изменениях в работе Еравнинского районного сектора ЗАГС. Он закроется почти на три недели – с 15 по 31 марта, поскольку работник отправился в очередной отпуск.
Райотдел ЗАГС начнёт функционировать в обычном режиме с 3 апреля. Местным жителям принесли извинения и указали телефон, по которому предлагают задать все интересующие вопросы.
- Подать документы на регистрацию актов гражданского состояния можно в любом органе ЗАГС – независимо от места жительства или адреса постоянной регистрации, – напомнили в учреждении. – Ближайшие – это Хоринский и Кижингинский районные секторы.
Он не будет работать почти три недели
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