В селе на берегу Байкала в Бурятии отремонтируют дороги





В 2023 году в селе Выдрино Кабанского района Бурятии приступят к капитальному ремонту пяти улиц общей протяжённостью 5,7 км. Будут отремонтированы дороги на ул. Набережная, Трактовая, Верхняя Набережная, Коммунистическая и Рабочая.Контракт с подрядной организацией уже заключен. Работы проведут в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий». Сдача объектов запланирована на 2024 год, сообщили в пресс-службе зампреда правительства Бурятии по развитию инфраструктуры.Село Выдрино расположено на берегу Байкала. Снег здесь ещё не растаял, поэтому проехать по центральным улицам ещё пока можно с минимальным, но комфортом.- Сейчас снег сойдёт, и будут вот такие ямы. Хотя здесь, в центре, ещё более-менее улица, а так-то ямы кругом. Набережная вообще яма на яме. На Байкал к нам много людей ездит, и все ругаются, что дороги ужасные, - рассказала жительница села Галина.По словам местных жителей, дороги капитально не ремонтировали лет 40.- Глава села договорилась с местным асфальтобетонным заводом, а наши активисты-ребята на своих грузовиках проводили ямочный ремонт. Надолго этого всё равно не хватает. Состояние дорог такое, что можно сказать дорог у нас вообще нет, а ведь наше село является «воротами» в Бурятию, к нам приезжает много туристов, в том числе иностранцы, - рассказывают депутаты местного совета Юрий Марейчев и Сергей Садыков.Подрядчик уже начал подготовку к капитальному ремонту, в рамках которого на улицах фрезеруют старое асфальтобетонное покрытие и уложат новое. Также устроят тротуары, нанесут разметку, установят дорожные знаки.- Дороги в селе не менее важны, чем магистральные. С хорошими дорогами село преображается, начинает развиваться. Местные дороги в Выдрино в прошлом году были включены в программу «Комплексное развитие сельских территорий», кроме того в эту программу на 2023-2024 годы включены дороги Бичурского, Закаменского и Еравнинского районов,- отметил министр по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии Александр Гоге.Срок проведения капитального ремонта в Выдрино запланирован на 2023-2024 годы.