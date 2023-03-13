«Золото» завоевали Баир Баяндуев и Тамир Ешинимаев
С 10 по 12 марта в Якутске прошёл международный турнир по спортивной борьбе среди юниоров до 21 года памяти Олимпийского чемпиона Романа Дмитриева. В соревнованиях принимали участие 260 спортсменов из двенадцати стран.
Как сообщает паблик «Борцы Бурятии», за юниорскую сборную Бурятии выступали 8 спортсменов. Борцам республики удалось завоевать 4 награды. «Золото» в весовой категории 57 кг выиграл Баир Баяндуев. Также первое место занял в весовой категории 70 кг Тамир Ешинимаев.
В весовой категории 125 кг Чингис Балжимаев стал вторым. Бронзовую медаль получил Арсалан Бальжинимаев в весовой категории 86 кг.
Также бронзовые награды выиграли спортсмены из Иркутской области: Руслан Юршин (92 кг) и Сергей Якимов (70 кг).
Бурятские борцы победили на международном турнире
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Они могут сойти на севере республики
Некоторые из них пришлось подсыпать несколько раз
В Бурятском республиканском клиническом онкологическом диспансере стартовали масштабные генетические исследования
Участницам спектакля вручили памятные подарки
К концу недели уже немного потеплеет
Бабушке Эре устроили экскурсию
На текущий момент Бурятию представляет только один военнослужащий
Врачам пришлось сделать две сложнейшие операции, чтобы вытащить её с того света
Их начнут высаживать в городе этой весной
Выставка продлится до 9 апреля в Художественном музее им. Сампилова
Он не будет работать почти три недели
Турнир прошёл на призы дацанов Буддийской традиционной Сангхи России. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж
Теперь «Иностранка» приедет в Улан-Удэ
Им отказали в выплате после наступления нового года
Сейчас состояние дорог оставляет желать лучшего