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Бурятские борцы победили на международном турнире

Бурятские борцы победили на международном турнире
Общество,  Фото:паблик «Борцы Бурятии»
«Золото» завоевали Баир Баяндуев и Тамир Ешинимаев

С 10 по 12 марта в Якутске прошёл международный турнир по спортивной борьбе среди юниоров до 21 года памяти Олимпийского чемпиона Романа Дмитриева. В соревнованиях принимали участие 260 спортсменов из двенадцати стран.

Как сообщает паблик «Борцы Бурятии», за юниорскую сборную Бурятии выступали 8 спортсменов. Борцам республики удалось завоевать 4 награды. «Золото» в весовой категории 57 кг выиграл Баир Баяндуев. Также первое место занял в весовой категории 70 кг Тамир Ешинимаев.

В весовой категории 125 кг Чингис Балжимаев стал вторым. Бронзовую медаль получил Арсалан Бальжинимаев в весовой категории 86 кг.

Также бронзовые награды выиграли спортсмены из Иркутской области: Руслан Юршин (92 кг) и Сергей Якимов (70 кг).
вольная борьба спорт Бурятия международный турнир спортивная борьба

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