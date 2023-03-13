Бурятские борцы победили на международном турнире

«Золото» завоевали Баир Баяндуев и Тамир Ешинимаев



С 10 по 12 марта в Якутске прошёл международный турнир по спортивной борьбе среди юниоров до 21 года памяти Олимпийского чемпиона Романа Дмитриева. В соревнованиях принимали участие 260 спортсменов из двенадцати стран.



Как сообщает паблик «Борцы Бурятии», за юниорскую сборную Бурятии выступали 8 спортсменов. Борцам республики удалось завоевать 4 награды. «Золото» в весовой категории 57 кг выиграл Баир Баяндуев. Также первое место занял в весовой категории 70 кг Тамир Ешинимаев.



В весовой категории 125 кг Чингис Балжимаев стал вторым. Бронзовую медаль получил Арсалан Бальжинимаев в весовой категории 86 кг.



Также бронзовые награды выиграли спортсмены из Иркутской области: Руслан Юршин (92 кг) и Сергей Якимов (70 кг).

