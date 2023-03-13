Льготники из Бурятии неожиданно лишились пособия на ребёнка

Им отказали в выплате после наступления нового года
В региональном отделении Народного фронта рассказали о семье из Бурятии, которая столкнулась с трудностями при начислении детского пособия. Житель республики, являющийся инвалидом первой группы, до 1 января без проблем получал эту выплату, но после нового года всё изменилось.
- Мы спокойно получали пособие каждый год, но с 1 января организовали Социальный фонд России
и сказали подавать (заявление на пособие на детей
) от 8 до 17 лет уже туда, – пояснил мужчина. – Соцзащита посчитала с 1-го по 13-ое, а 14-го числа ребёнку исполнилось 8 лет. 15-го подали – 27-го января приходит отказ. И самое интересное, что в качестве причины указывают наличие в собственности у членов семьи двух и более жилых помещений суммарной площадью 24 квадрата.
Как выяснилось, выплата семье не положена из-за того, что принадлежащее ей имущество не укладывается в установленный перечень. Хоть все трое и живут на пенсию по инвалидности супругов размером в 33 800 рублей, на несовершеннолетнего ребёнка оформлена квартира его дедушки. Получается, что доход позволяет людям рассчитывать на пособие, а по метражам они уже не проходят.
«Фронтовики» задались вопросом, почему пособия теперь начисляют не исходя из среднедушевого дохода, а по имуществу. Они пообещали разобраться в ситуации и при необходимости – помочь обратившимся с заявлением в прокуратуру.
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