Аэропорт «Байкал» принял на запасной рейс, следовавший в Иркутск

«Сегодня в аэропорту «Байкал» снежно. Службы аэропорта проводят обслуживание воздушных судов с применением противообледенительной обработки».

По словам Гармаева, аэропорт Улан-Удэ «работает в рабочем режиме»:

«Ненадолго закрылся наш сосед аэропорт Иркутск. Мы постоянно подстраховываем друг друга. Сегодня Улан-Удэ отработал запасным. Иркутский борт уже вылетел»

Аэропорт Улан-Удэ принял самолёт, который не смог приземлиться из-за снегопада в Иркутске. Об этом сообщил гендиректор аэропорта Улан-Удэ Дмитрий Гармаев:

Несмотря на снег в Улан-Удэ