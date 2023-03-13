Аэропорт «Байкал» принял на запасной рейс, следовавший в Иркутск

Несмотря на снег в Улан-Удэ
Аэропорт Улан-Удэ принял самолёт, который не смог приземлиться из-за снегопада в Иркутске. Об этом сообщил гендиректор аэропорта Улан-Удэ Дмитрий Гармаев:
«Ненадолго закрылся наш сосед аэропорт Иркутск. Мы постоянно подстраховываем друг друга. Сегодня Улан-Удэ отработал запасным. Иркутский борт уже вылетел»
По словам Гармаева, аэропорт Улан-Удэ «работает в рабочем режиме»:
«Сегодня в аэропорту «Байкал» снежно. Службы аэропорта проводят обслуживание воздушных судов с применением противообледенительной обработки».
«Байкал-Daily» писал, что утром 13 марта Улан-Удэ накрыл сильный снегопад.
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