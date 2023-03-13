Женская команда из Улан-Удэ попала в Российский футбольный союз

В июне стартует первый сезон всероссийских соревнований среди девочек до 14 лет



Женская команда улан-удэнской спортивной школы №6 прошла отбор в Российский футбольный союз. Команда попала в топ-40 школ и будет участвовать в юношеской футбольной лиге.



В июне стартует первый сезон всероссийских соревнований среди девочек до 14 лет (ЮФЛ-девочки).



Для формирования состава участников проведён открытый конкурсный отбор среди организаций спортивной подготовки, работающих с девочками. По его итогам были выбраны 40 спортивных школ и футбольных клубов, которые войдут в лигу.



Соревнования пройдут в формате мини-турниров в пяти территориальных зонах. Затем 12 лучших команд примут участие в финальном этапе.



– В первом сезоне ЮФЛ-девочки предпочтение отдано школам, имеющим вертикаль подготовки девочек и показавшим хорошие спортивные результаты в соревнованиях, - сказал генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.

