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Бурятские «звёзды» поздравят Иркутскую область с Белым месяцем

Бурятские «звёзды» поздравят Иркутскую область с Белым месяцем
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В областном центре пройдёт концерт, посвящённый Сагаалгану

18 марта в Иркутске состоится гала-концерт «В сиянии Белого месяца» (6+). На сцене областного музыкального театра им. Н.М.Загурского поздравить зрителей соберутся звезды бурятской оперы, этнической музыки и эстрады.

Перед концертом гости могут принять участие в религиозной церемонии: шаманы и ламы проведут ритуалы освящения и поклонения божествам. В фойе театра пройдёт выставка декоративно-прикладного искусства, где будут представлены творения местных мастеров. Также здесь выставят печатную продукцию, посвящённую культуре и истории региона.

В программе гала-концерта покажут номера вокалистов и танцовщиков, народных ансамблей Усть-Ордынского Бурятского округа, заслуженных лауреатов международных и всероссийских фестивалей. Зрители увидят выступление бурятского фольклорного коллектива «Талын дуун», завоевавшего золото на международном бурятском фестивале «Алтаргана-2022», а также заслуженного коллектива народного творчества Российской Федерации «Хуудайн гол». Выступят хореографический ансамбль «Грация» из Баяндаевского района, коллективы «Обусинские напевы», «Оhын залуушуул» и ансамбль ятагистов и йоничистов «Талын суряан» из Осинского района, ансамбли «Үргы» и «Залуу наhан» из Боханского района, «Наранай туяа» и «Тохорюун» из Эхирит-Булагатского района, Аларский коллектив «Найрамдал», Одинский «Гэсэр» и Нукутский хореографический ансамбль «Байгал».

Также на сцену выйдут мастера сценического искусства: Марина Шобдоева, Ангелина Атутова, Екатерина Додонова, Надежда Урбанова, ансамбли города Иркутска «Аянга», «Ангара», «Палитра», «Конопушки» и «Улаалзай». Артисты Горхонского театра села Обуса подготовили театральную постановку и номера цирковой студии «Сюрприз». Дуэт «Шарбин» из Бурятии порадует национальным юмором.

В программе гала-концерта прозвучат избранные произведения в исполнении солистов Бурятского театра оперы и балета Билигмы Ринчиновой и Намхай Мунхзула, а также новые хиты звёзд эстрады Сэсэг Аюшеевой и Тимура Болотова.

Кроме этого, зрители увидят шоу-дефиле и презентацию модной коллекции директора этномаркета «Оэлун» Жанны Егоровой. Об этом сообщает портал «Культура 38».

Возрастное ограничение: 6+.
Иркутская область Усть-Ордынский Бурятский округ Иркутск Сагаалган концерт

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