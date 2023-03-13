В Бурятии отремонтируют дорогу в живописной местности Юхта

Общество, Фото: минтранс Бурятии

В Закаменском районе приступят ко второму этапу ремонта региональной дороги и мостов



В 2023 году в Закаменском районе Бурятии на автодороге Гусиноозёрск – Петропавловка – Закаменск – граница с Монголией от 260 км до 272 км развернутся полномасштабные работы. В конце прошлого года подрядчик провёл подготовку - заменил слабый грунт, отсыпал две объездные дороги. В этом году ремонт продолжится, сообщили в минтрансе Бурятии.



В живописном месте на склонах Ключевского хребта, в месте слияния рек Юхты и Джиды, расположена уникальная местность Юхта. Здесь организуют скалолазание, речные сплавы и верховую езду. Это место привлекает туристов. Между тем, этот участок дороги капитально не ремонтировали с советских времен. Однако благодаря нацпроекту «Безопасные качественные дороги» работы на нём стартовали в прошлом году.



- На участке отремонтируют два моста, восемь водопропускных труб, заменят непригодный грунт в местах пучинообразований, уложат новое асфальтобетонное покрытие, нанесут разметку и установят дорожные знаки. После ремонта проезжая часть будет доведена до нормативов дорог четвертой категории, - отметил министр по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии Александр Гоге.



С началом строительного сезона подрядчик начнёт ремонт четырехпролётного моста протяжённостью 49 метров через реку Юхта. Здесь устроят новые швы омоноличивания балок пролётного строения, укрепят конусы моста габионами, устроят водоотвод и уложат новое асфальтобетонное покрытие.



На другом мосту через суходол, протяжённостью 18 метров, предусмотрены работы по замене плит пролетного строения, заборных стенок. На время ремонта предусмотрена временная объездная дорога.



По графику ввести объект в эксплуатацию планируется в 2024 году.

