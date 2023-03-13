Нечистоплотных читинцев начнут штрафовать следом за улан-удэнцами









При повторном нарушении заплатить придётся вдвое больше. Есть риск и вовсе лишиться своей машины – её могут конфисковать.



В Улан-Удэ нарушителей выявляют во время профилактических рейдов. Очередное такое мероприятие провели в начале марта сотрудники полиции и управления административного контроля комитета городского хозяйства.



- С 11 января этого года выявить подобные нарушения можно при помощи системы автоматической фото- и видеофиксации, – пояснил начальник управления административного контроля Цокто Жамсуев.



Горожане тоже могут зафиксировать авто любителей мусорить на свою камеру и направить снимки или видеозапись в правоохранительные органы. Главное – чтобы в объектив попал тот момент, когда человек выбросил отходы из окна, и госномер транспортного средства.



Если нарушение выявили с помощью работающих в автоматическом режиме специальных технических средств с функцией фото- и видеосъёмки, протокол об административном правонарушении составлять не будут. Постановление по делу вынесут без участия человека.



Ранее жителям бурятской столицы напомнили об административной ответственности за мусор и окурки, выброшенные из машины на асфальт. Штрафы для любителей сорить таким образом появились в КоАП прошлым летом. Для физических лиц их размер колеблется от 10 тысяч до 15 тысяч, а для должностных и юридических – от 20 до 50 тысяч рублей.При повторном нарушении заплатить придётся вдвое больше. Есть риск и вовсе лишиться своей машины – её могут конфисковать.В Улан-Удэ нарушителей выявляют во время профилактических рейдов. Очередное такое мероприятие провели в начале марта сотрудники полиции и управления административного контроля комитета городского хозяйства.- С 11 января этого года выявить подобные нарушения можно при помощи системы автоматической фото- и видеофиксации, – пояснил начальник управления административного контроля Цокто Жамсуев.Горожане тоже могут зафиксировать авто любителей мусорить на свою камеру и направить снимки или видеозапись в правоохранительные органы. Главное – чтобы в объектив попал тот момент, когда человек выбросил отходы из окна, и госномер транспортного средства.Если нарушение выявили с помощью работающих в автоматическом режиме специальных технических средств с функцией фото- и видеосъёмки, протокол об административном правонарушении составлять не будут. Постановление по делу вынесут без участия человека.

Водителям в Чите будут выписывать штрафы за выброшенный из окна мусор. Об этом на еженедельной планёрке 13 марта сообщила председатель комитета городского хозяйства Марина Попова.- В Улан-Удэ есть практика наложения штрафов за выбрасывание мусора на улицах города из окон автомобилей. Мы планируем перенять этот опыт, – цитирует Попову «ZabNews».