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Нечистоплотных читинцев начнут штрафовать следом за улан-удэнцами

Нечистоплотных читинцев начнут штрафовать следом за улан-удэнцами
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Карать рублём решили автомобилистов, выбрасывающих мусор из окон

Водителям в Чите  будут выписывать штрафы за выброшенный из окна мусор. Об этом на еженедельной планёрке 13 марта сообщила председатель комитета городского хозяйства Марина Попова.

- В Улан-Удэ есть практика наложения штрафов за выбрасывание мусора на улицах города из окон автомобилей. Мы планируем перенять этот опыт, – цитирует Попову «ZabNews».

Ранее жителям бурятской столицы напомнили об административной ответственности за мусор и окурки, выброшенные из машины на асфальт. Штрафы для любителей сорить таким образом появились в КоАП прошлым летом. Для физических лиц их размер колеблется от 10 тысяч до 15 тысяч, а для должностных и юридических – от 20 до 50 тысяч рублей.

При повторном нарушении заплатить придётся вдвое больше. Есть риск и вовсе лишиться своей машины – её могут конфисковать.

В Улан-Удэ нарушителей выявляют во время профилактических рейдов. Очередное такое мероприятие провели в начале марта сотрудники полиции и управления административного контроля комитета городского хозяйства.

- С 11 января этого года выявить подобные нарушения можно при помощи системы автоматической фото- и видеофиксации, – пояснил начальник управления административного контроля Цокто Жамсуев.

Горожане тоже могут зафиксировать авто любителей мусорить на свою камеру и направить снимки или видеозапись в правоохранительные органы. Главное – чтобы в объектив попал тот момент, когда человек выбросил отходы из окна, и госномер транспортного средства.

Если нарушение выявили с помощью работающих в автоматическом режиме специальных технических средств с функцией фото- и видеосъёмки, протокол об административном правонарушении составлять не будут. Постановление по делу вынесут без участия человека.

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