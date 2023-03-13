В Бурятии провели республиканский турнир по конным скачкам

Соревнования были приурочены к ежегодному молебну, посвящённому Белой Таре
10 марта в местности Талын Харгана Селенгинского района Бурятии, вблизи Ацайского дацана, состоялся ежегодный республиканский турнир по конным скачкам лошадей бурятской породы «Сагаалхын Мори урилдаан». В соревнованиях приняли участие 47 наездников из Джидинского, Иволгинского, Кяхтинского, Хоринского и Селенгинского районов республики.
Как сообщает пресс-служба администрации Селенгинского района, победителями соревнований стали:
«Хизаалан – четырёхлетки»
Первое место – лошадь по имени Хээр, хозяин Виктор Жигжитов, наездник Тамир Ж., Атаган-Дырестуйский дацан (Джидинский район);
Второе место – конь Буян, хозяин Даба Очиров, наездник Сультим П., Янгажинский дацан (Иволгинский район);
Третье место – конь Маквин, хозяин Алексей Суровцев, наездник Кирилл С., Сартул-Гэгэтуйский дацан (Джидинский район).
«Соелон – пятилетки»
Первое место – конь Соловай, хозяин Алексей Суровцев, наездник Кирилл С., Сартул-Гэгэтуйский дацан (Джидинский район);
Второе место – лошадь Алаг, хозяин Баир Гомбоев, наездник Булат Р., дацан «Балдан-Брэйбун» (Кяхтинский район);
Третье место - конь Малыш, хозяин Мэргэн Дашицыренов, наездник Баир Р., Янгажинский дацан (Иволгинский район).
«Ехэ насан»
Первое место – конь Талын Шэмэг, хозяин Жаргал Пурбуев, наездник Сультим П., Янгажинский дацан (Иволгинский район);
Второе место – конь Тунгус, хозяин Чингис Ухинов, наездник Нима Э., дацан «Балдан-Брэйбун» (Кяхтинский район);
Третье место – конь Дикий, хозяин Баир Гомбоев, наездник Булат Р., дацан «Балдан-Брэйбун» (Кяхтинский район).
«Шудлэн»
Первое место – конь Халтар, хозяин Баир Бадмаев, наездник Булат Б., Янгажинский дацан (Иволгинский район);
Второе место – конь Эрбэс, хозяин Эрдэм Жангилдоржиев, наездник Сультим П., Янгажинский дацан (Иволгинский район);
Третье место – конь Сухарь, хозяин Жаргал Дамбаев, наездник Гомбо Д., Янгажинский дацан (Иволгинский район).
«Хатар — рысь под седлом»
Первое место – конь Грей Хаунт, хозяин Малакишнов, наездник Чингис Ц., Сартул-Гэгэтуйский дацан (Джидинский район);
Второе место – конь Гермес Дикарь, хозяин Чингис Ухинов, наездник Иван К., дацан «Балдан-Брэйбун» (Кяхтинский район);
Третье место – конь Ленинград, хозяин Иван Борлуков, наездник Никита Р., , дацан «Балдан-Брэйбун» (Кяхтинский район).
Соревнования прошли после ежегодного молебна в Ацайском дацане, посвящённого богине Белой Таре.
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