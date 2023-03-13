50 % учебного времени отведено на выполнения задач в ночное время
Полевой выход инженерных войск начался на полигонах Восточного военного округа в Бурятии, Забайкальском, Приморском и Хабаровском краях, Амурской, Еврейской автономной и Сахалинской областях.
- Под руководством временно исполняющего обязанности начальника инженерных войск округа свыше 1000 военнослужащих выполнят комплекс задач по инженерному обеспечению. С военнослужащими спланированы занятия по тактико-специальной подготовке в комплексе с занятиями по военной топографии, специальной и военно-медицинской подготовке. При этом 50 % учебного времени отведено на выполнения задач в ночное время, - сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.
Специалисты инженерных войск проведут тренировки по разминированию местности, объектов и участков дорог, установке инженерных заграждений, оборудованию позиций подразделениям с использованием котлованных машин и экскаваторов, оборудованию переходов через препятствия путепрокладчиками.
В Бурятии стартовал полевой выход инженерных войск
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