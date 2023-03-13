В Бурятии стартовал полевой выход инженерных войск

Общество, Фото: из архива

50 % учебного времени отведено на выполнения задач в ночное время



Полевой выход инженерных войск начался на полигонах Восточного военного округа в Бурятии, Забайкальском, Приморском и Хабаровском краях, Амурской, Еврейской автономной и Сахалинской областях.



- Под руководством временно исполняющего обязанности начальника инженерных войск округа свыше 1000 военнослужащих выполнят комплекс задач по инженерному обеспечению. С военнослужащими спланированы занятия по тактико-специальной подготовке в комплексе с занятиями по военной топографии, специальной и военно-медицинской подготовке. При этом 50 % учебного времени отведено на выполнения задач в ночное время, - сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.



Специалисты инженерных войск проведут тренировки по разминированию местности, объектов и участков дорог, установке инженерных заграждений, оборудованию позиций подразделениям с использованием котлованных машин и экскаваторов, оборудованию переходов через препятствия путепрокладчиками.



