Сергей Безруков и иркутский режиссёр Анна Матисон обвенчались

Общество, Фото: страница Сергея Безрукова

Пара поженилась в 2016 году



Народный артист России Сергей Безруков и уроженка Иркутска, режиссёр Анна Матисон обвенчались. Об этом актёр сообщил в соцсетях.



«Уже восемь лет вместе! Фото с венчания», — подписал Безруков снимок, на котором супруги счастливо улыбаются.



Дату, когда прошла церемония, он уточнять не стал.



Впервые о романе Сергея Безрукова и Анны Матисон СМИ сообщили в 2015 году, когда пару стали замечать вместе. К тому моменту актер уже успел развестись с Ириной Безруковой, с которой прожил в браке 15 лет.



Познакомились Безруков и Матисон на съёмках фильма «Млечный путь». Картину снимали в Иркутске и на острове Ольхон.



В 2016 году Сергей и Анна сыграли свадьбу. Они воспитывают дочь и двух сыновей.

