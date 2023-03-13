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Сергей Безруков и иркутский режиссёр Анна Матисон обвенчались

Сергей Безруков и иркутский режиссёр Анна Матисон обвенчались
Общество,  Фото:страница Сергея Безрукова
Пара поженилась в 2016 году

Народный артист России Сергей Безруков и уроженка Иркутска, режиссёр Анна Матисон обвенчались. Об этом актёр сообщил в соцсетях.

«Уже восемь лет вместе! Фото с венчания», — подписал Безруков снимок, на котором супруги счастливо улыбаются.

Дату, когда прошла церемония, он уточнять не стал.

Впервые о романе Сергея Безрукова и Анны Матисон СМИ сообщили в 2015 году, когда пару стали замечать вместе. К тому моменту актер уже успел развестись с Ириной Безруковой, с которой прожил в браке 15 лет.

Познакомились Безруков и Матисон на съёмках фильма «Млечный путь». Картину снимали в Иркутске и на острове Ольхон.

В 2016 году Сергей и Анна сыграли свадьбу. Они воспитывают дочь и двух сыновей. 
актеры семьи

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