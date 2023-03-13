Пара поженилась в 2016 году
Народный артист России Сергей Безруков и уроженка Иркутска, режиссёр Анна Матисон обвенчались. Об этом актёр сообщил в соцсетях.
«Уже восемь лет вместе! Фото с венчания», — подписал Безруков снимок, на котором супруги счастливо улыбаются.
Дату, когда прошла церемония, он уточнять не стал.
Впервые о романе Сергея Безрукова и Анны Матисон СМИ сообщили в 2015 году, когда пару стали замечать вместе. К тому моменту актер уже успел развестись с Ириной Безруковой, с которой прожил в браке 15 лет.
Познакомились Безруков и Матисон на съёмках фильма «Млечный путь». Картину снимали в Иркутске и на острове Ольхон.
В 2016 году Сергей и Анна сыграли свадьбу. Они воспитывают дочь и двух сыновей.
Сергей Безруков и иркутский режиссёр Анна Матисон обвенчались
Общество, Фото:
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